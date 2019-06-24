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Нурлан Мотуев: Моя молитва проклятия подействовала на Атамбаева

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- Бакыт Стамов
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Политический активист, ранее именовавший себя "угольным королем", Нурлан Мотуев уверен, что благодаря его молитве проклятия на экс-президента Атамбаева у последнего и его приближенных начались проблемы. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, он об этом еще в 2017 году предупреждал своих сокамерников.

"1 декабря 2017 года я сказал своим сокамерникам: "Я на банду этого Атамбаева начал читать "дуа" (в исламе - мольба, то есть обращение к Аллаху; Дуа читаются в различных житейских ситуациях, - прим. ред.). Скоро Атамбаев и Жээнбеков начнут воевать". Мне не поверили, сказав: "Как такое возможно, если Атамбаев сам выдвинул Жээнбекова". На что я им сказал: "Вы не понимаете силу "дуа". Сами все увидите". Прошло 2 месяца и случилась авария на ТЭЦ Бишкека, а через некоторое время у Атамбаева и его приближенных начались проблемы. Кого-то арестовали, а кто-то сбежал", - написал Мотуев.

Действительно ли так подействовала молитва Нурлана Мотуева на дальнейшую судьбу экс-президента редакция не берется утверждать. Единственное, стоит вспомнить, что в начале весны этого года бывший "угольный король" насылал порчу и на мэра Бишкека Азиза Суракматова. За несколько дней до этого управление землепользования и строительства мэрии Бишкека произвело демонтаж павильона и тандыра, которые принадлежали Нурлану Мотуеву.

Отметим, активиста Нурлана Мотуева задержали 12 мая 2016 года за выступление на форуме лидеров "Народного парламента".

В августе 2017 года Свердловский районный суд столицы приговорил Нурлана Мотуева к 7 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" и "Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды" УК КР.

Спустя некоторое время за то, что Мотуев нарушил правила содержания в колонии-поселении, он был переведен в колонию усиленного режима сроком на год.


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URL: https://www.vb.kg/379274
Теги:
Азиз Суракматов, Алмазбек Атамбаев, Нурлан Мотуев, ислам, уголь, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Тунгуч
24.06.2019, 15:38

ну все атамбаев ушел.....опять время мотуева на тв началось....прав был АША!!1

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Читатель Вечерки
24.06.2019, 15:42

"Прошло 2 месяца и случилась авария на ТЭЦ Бишкека"

Читал-читал дуа и авария на ТЭЦ. И собственное признание. Сажать за диверсию !

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