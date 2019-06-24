Сторонник Атамбаева призвал последовать примеру Ташиева?

После выступления активиста Фархата Баабиева на собрании в Кой-Таше, где в субботу собрались сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева, им заинтересовались сотрудники 10-го отдела МВД и участковый инспектор. Об этом на своей странице в соцсети написала заместитель председателя СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, этот факт можно расценивать, как гонение.

При этом проверить сам факт "гонения" пока не представляется возможным. Пресс-служба МВД не доступна для комментариев.

Отметим, ранее в селе Кой-Таш собрались сторонники экс-президента Атамбаева, некоторые из которых выступили перед собравшимися. Помимо выступления самого Атамбаева фурор произвел и выход Фархата Баабиева. В частности, его слова о том, что если Атамбаева лишат неприкосновенности, то они пойдут на Белый дом.

- Если с Алмазбека Атамбаева снимут неприкосновенность и возбудят уголовное дело, то в этот же день мы должны пойти на Белый дом. По примеру Ташиева перепрыгнем забор. Такая власть нам не нужна, - прокричал он.

Примечательно, что самого экс-депутата Камчыбека Ташиева как раз-таки в период президентства Атамбаева привлекли за подобное выступление и последовавший "прыжок" через забор Белого дома. Его потом осудили на полтора года по статье "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя".