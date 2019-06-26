Китай оплатил проведение саммита ШОС в Бишкеке

Правительство Китайской Народной Республики выделит $6 млн 760 тысяч (около 470 млн сомов) на покрытие расходов, связанных с подготовкой проведения заседания Совета глав государств-членов ШОС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В ведомстве уточнили, что 24 июня состоялось подписание обменных писем между правительствами Кыргызстана и Китая о предоставлении финансовой помощи Кыргызской Республике для подготовки проведения заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Отметим, саммит глав государств участников ШОС прошел в Бишкеке 14 июня. Сколько финансовых средств потребовалось для его проведения неизвестно. Есть данные, что только для подготовки столицы к встрече высокопоставленных гостей муниципальные службы израсходовали более 70 млн сомов.