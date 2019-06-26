Школьникам в КР увеличат часы изучения английского языка

Министерство образования и науки КР изменило Базисный учебный план, чтобы повысить качество изучения английского языка. Об этом сегодня на конференции учителей английского языка заявила министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, в Кыргызстане система образования направлена на выполнение конституционных гарантий обучения каждого ребенка – от детского сада до окончания общего образования – государственному, официальному и одному международному языку.

"Для Кыргызстана это в 90% случаев – английский язык. Поэтому в последние годы для Министерства образования выстраивание политики преподавания языковых дисциплин является одним из важнейших приоритетов. Приоритетным является коммуникативный, а не грамматический подход, то есть учащиеся должны овладеть, в первую очередь, инструментом общения, а освоение грамматики должно стать поддерживающим условием формирования правильной устной и письменной речи", - отметила Кудайбердиева.

Для того, чтобы обеспечить качественное изучение иностранного языка, Министерство пошло на изменение Базисного учебного плана и увеличение количества часов на изучение английского языка – до пяти часов в 5-м классе, до 4-х часов – в 6-м классе и до 3-х часов в 7-м классе.