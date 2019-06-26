Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Талгарбеков: Нынешний парламент может стать легендарным

523  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В здании "Медиа-Форума" сегодня стартовал телемарафон "В поддержку политзаключенных в Кыргызстане", на котором все желающие могут выступить на эту тему. Тем не менее, большей частью выступающие говорят о лишении неприкосновенности экс-президента Атамбаева. Об этом редакции VB.KG сообщил гражданский активист Адилет Али Мыктыбек.

По его словам, дают возможность выступить не только сторонникам Атамбаева, но и его противникам.

- Так экс-вице-премьер-министр Бекболот Талгарбеков, который был осужден в период Атамбаева, заявил, что нынешний состав парламента также может стать легендарным, так как депутаты впервые в Кыргызстане хотят лишить неприкосновенности экс-президента, - сказал активист.

Сам же Адилет Али Мыктыбек высказался за законное разрешение ситуации.

- Я не хочу принимать чью-либо сторону. Главное все должно происходить по закону. То есть если человек виноват, то должна быть безукоризненная доказательная база, - отметил он.

Напомним, в Жогорку Кенеше начат процесс снятия неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева. Сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов подтвердил, что бывший президент может быть причастен к совершению пяти особо тяжких преступлений, связанных с коррупцией. Алмазбек Атмбаев уже заявил, что не признает своей вины.

В самом же доме Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш разместился "Народный штаб против беззакония", где собираются сторонники экс-президента. В настоящий момент для преграждения дороги привезли бетонные блоки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379338
Теги:
Алмазбек Атамбаев, неприкосновенность, форум, Кыргызстан, активисты, Бекболот Талгарбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  