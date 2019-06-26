Талгарбеков: Нынешний парламент может стать легендарным

В здании "Медиа-Форума" сегодня стартовал телемарафон "В поддержку политзаключенных в Кыргызстане", на котором все желающие могут выступить на эту тему. Тем не менее, большей частью выступающие говорят о лишении неприкосновенности экс-президента Атамбаева. Об этом редакции VB.KG сообщил гражданский активист Адилет Али Мыктыбек.

По его словам, дают возможность выступить не только сторонникам Атамбаева, но и его противникам.

- Так экс-вице-премьер-министр Бекболот Талгарбеков, который был осужден в период Атамбаева, заявил, что нынешний состав парламента также может стать легендарным, так как депутаты впервые в Кыргызстане хотят лишить неприкосновенности экс-президента, - сказал активист.

Сам же Адилет Али Мыктыбек высказался за законное разрешение ситуации.

- Я не хочу принимать чью-либо сторону. Главное все должно происходить по закону. То есть если человек виноват, то должна быть безукоризненная доказательная база, - отметил он.

Напомним, в Жогорку Кенеше начат процесс снятия неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева. Сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов подтвердил, что бывший президент может быть причастен к совершению пяти особо тяжких преступлений, связанных с коррупцией. Алмазбек Атмбаев уже заявил, что не признает своей вины.

В самом же доме Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш разместился "Народный штаб против беззакония", где собираются сторонники экс-президента. В настоящий момент для преграждения дороги привезли бетонные блоки.