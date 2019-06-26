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Атамбаев надеется на признание кримавторитета Батукаева

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- ВБ
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Экс-президент Алмазбек Атамбаев сделал заявление, в котором высказался в адрес своих политических оппонентов и, в частности, депутатов. Само заявление распространила пресс-служба СДПК.

"Вы видите, что происходит в Жогорку Кенеше в связи с желанием Сооронбая Жээнбекова устранить политического оппонента в лице экс-президента страны. Для достижения этой цели включены все ресурсы государственных органов. Задействованы самые грязные политики с самым грязным коррупционным прошлым, используются самые безнравственные информационные технологии.

Ранее я заявил о том, что не стану участвовать в этом спектакле. Ответственности не боюсь. Но перед лицом истории не имею права легализовать беззаконие, творимое Жээнбековыми. Никогда не думал, что уголовные дела могут строиться на слухах и грязных фантазиях. И что генеральный прокурор может так услужливо узаконить весь этот бред за один день. Это во-первых. А во-вторых, меня никто не приглашал в парламент. Боятся правды. Все свои грязные дела эти люди привыкли делать исподтишка, трусливо и подло. И так же трусливо и подло посадили Кубана Кулматова и Сапара Исакова, когда они вскрыли творившийся беспредел на таможне.

Что касается сути выдвинутых против меня обвинений, могу лишь повторить: полная чушь и абсурд. Взять того же Субихи Пархати, которого прокуратура пытается представить в качестве моего бизнес-партнера. Ведь он стал покупателем одной из бывших моих компаний по рекомендации главы АКАинвест Хабибуллы Абдыкадыра, с которым меня познакомил Сооронбай Жээнбеков летом 2017 года. В самый разгар президентских выборов. Жээнбеков представил его как известного бизнесмена из Китая. Поэтому об аффилированности с АКАинвест, об участии этой компании в бизнес-проектах на территории Кыргызстана, о полученных ей лицензиях и их взаимоотношениях с Матраимовыми надо спрашивать у Сооронбая Жээнбекова.

Очевидно также, что показания Артыкбаева и Атаханова против меня получены под давлением. Это не сделка со следствием, а сделка с собственной совестью, которой уже видимо нет.

Придет время и по делу Батукаева, я надеюсь однажды скажет по мужски всю правду и сам Батукаев. О том, кто организовал эту аферу с его смертельной болезнью и освобождением, кто и сколько денег за это получил.

Я также надеюсь, что свое слово по этому вопросу скажет и Президент РФ уважаемый В.В.Путин, к которому я неоднократно обращался и устно, и письменно с просьбой об экстрадиции Батукаева обратно в Кыргызстан. Ведь я до последнего дня своего президентского срока надеялся, что Батукаев будет передан обратно в Кыргызстан. Сегодня эти факты замалчиваются кыргызскими властями.

Все, что я делал, я делал для народа Кыргызстана. Все силы направлял на развитие Кыргызстана, на укрепление независимости нашего молодого государства, на повышение благосостояния народа.

Сооронбай Жээнбеков запустил маховик беззакония и правового беспредела. Очевидно , что поднимаемая этим маховиком волна снесет как самого Жээнбекова, так и его уродливый семейно-клановый режим. На фоне полного отсутствия каких-то позитивных сдвигов в экономике и социальной сфере, на фоне паралича системы государственного управления, этот процесс принял уже необратимый характер".


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URL: https://www.vb.kg/379339
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, Азиз Батукаев, СДПК, Кыргызстан
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