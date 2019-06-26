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В Бишкек прибыли вооруженные сотрудники спецназа?

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- Оксана Гут
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Распространяемая информация в различных соцсетях о том, что в Бишкек прибыли вооруженные сотрудники специального назначения из Ошского управления ГКНБ не соответствует действительности. Об этом официально заявляет пресс-служба Госкомитета национальной безопасности КР.

- На сегодняшний день ГКНБ не проводит каких-либо спецопераций или же перемещений с участием спецподразделений. Комитет расценивает эту информацию "фейковой" и как попытку нагнетания напряженности общественно-политической ситуации страны, - говорится в сообщение ведомства.

В связи с этим, ГКНБ проводит проверку по установлению причастных лиц, распространивших ложную информацию.

Также в ведомстве предупреждают, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/379340
Теги:
Алмазбек Атамбаев, беспорядки, операция, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, политика, Вооруженные силы, лишение неприкосновенности, ГКНБ
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