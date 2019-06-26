В Бишкек прибыли вооруженные сотрудники спецназа?

Распространяемая информация в различных соцсетях о том, что в Бишкек прибыли вооруженные сотрудники специального назначения из Ошского управления ГКНБ не соответствует действительности. Об этом официально заявляет пресс-служба Госкомитета национальной безопасности КР.

- На сегодняшний день ГКНБ не проводит каких-либо спецопераций или же перемещений с участием спецподразделений. Комитет расценивает эту информацию "фейковой" и как попытку нагнетания напряженности общественно-политической ситуации страны, - говорится в сообщение ведомства.

В связи с этим, ГКНБ проводит проверку по установлению причастных лиц, распространивших ложную информацию.

Также в ведомстве предупреждают, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства Кыргызской Республики.