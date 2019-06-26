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На взятке попался высокопоставленный сотрудник финполиции

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- ВБ
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Сегодня, 26 июня, Антикоррупционной службой ГКНБ КР совместно с Управлением внутренних расследований и безопасности ГСБЭП при получении взятки в размере 70 тысяч сом задержан начальник отдела Следственного Управления ГСБЭП, майор финансовой полиции "А.Ж.".

Установлено, что "А.Ж." под угрозой привлечения к уголовной ответственности по материалам досудебного производства, связанного с нарушениями в предпринимательской деятельности на территории КР, вымогал у гражданина КР "А.Д." взятку в размере 5000 (пять тысяч) долларов США.

Материалы по факту вымогательства взятки зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.326 ч.2 п.1 (вымогательство взятки) УК КР.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/379341
Теги:
ГКНБ, Финполиция, ГСБЭП, взятка, АКС ГКНБ, Кыргызстан
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