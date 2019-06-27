Любой доброволец может стать участником фестиваля "Том Соер Каракол Фест"

Любите Каракол? Выплеснуть свою любовь к городу Каракол можно на деле, к примеру, на городском фестивале по сохранению культурного и архитектурного наследия "Том Соер Каракол Фест". Организаторы: волонтерская организация "Лидерство" и Иссык-Кульский областной архив предлагают горожанам и гостям столицы Иссык-Куля – не просто восхищаться уникальной архитектурой города, а лично стать реставраторами – на неделю, день, или один час…

В общем захватите перчатки, хорошее настроение и на выходные в Каракол! Приезжайте семьями и привозите гостей из разных стран! Вас ждут в доме, расположенном на углу улиц Коенкозова-Джержинского ( Красноармейская –Зиновьевская).

- 23 июня мы открыли в городе Каракол городской летний лагерь для реставрации дома нотариуса И. П. Пьянкова. Дом был построен в конце 19-го века, в других источниках в 1905 году. Точнее пока трудно сказать. С 1921 года был общежитием, а с 1923 года Каракольский уездный отдел земледелия. В 1925 там располагался окружной комитет, а затем в 1964 году там открыли детский сад.№ 10 "Келечек", который и сегодня работает. Молодежнавя инициативная группа по созданию архитектурно-исторического облика запустила лагерь по обновлению фасада одного из домов, построенного в конце 19 века, – рассказала VB.KG директор областного архива Чинара Сейдиматова..

Руководитель волонтерской организации "Лидерство" Анастасия Стыценко рассказала, что все началось с того, что сотрудники областного архива и волонтерской молодежной организации "Лидерство", глядя на ветшающий жилой фонд прошлых эпох, стали переживать о том, что через несколько лет от изюминки города и от его нетипичного для Центральной Азии архитектурного облика не останется ничего. Дело в том, что прежние жители - владельцы домов кто-то уехал, а кто-то умер. Новые же жильцы принимаясь за ремонт – уничтожают "архитектурное, культурное" наследие. То снесут стену, то окна с ажурными ставнями заменят на пластиковые. Чтобы приостановить этот процесс, инициативная группа неравнодушных горожан решила привлечь внимание к этой ситуации.

Активисты подготовили целую серию лонгридов (http://save-karakol.tilda.ws/page5477592.html), статей по истории города Каракол. Инициировали проведение форума горожан, на котором договорились с местным горкенешем и мэрией Каракола внести в реестр охраняемых объектов на местном уровне дополнительно к тем зданиям еще несколько объектов, которые определили совместно. Мэрия пообещала выделить средства на их реставрацию. Состоялось совещание у вице-мэра г Каракол Гульназ Орозовой, где присутствовали представители мечети, церкви, волонтеры, архивисты.

Тогда же прозвучала информация о том, что есть необходимость в проведении ремонта еще целого ряда зданий, входящих в Реестр памятников архитектуры на Республиканском уровне. Из всего перечня выбрали 5 объектов для ремонта: Дунганскую мечеть, здание ныне краеведческого музея, детский сад, гендерный центр, педучилище и церковь. Это здания, которые в первую очередь нуждаются в ремонте и реставрации. Из 68 тысяч сомов, которые предполагается выделить, в мэрии решили распределить между дунганской мечетью, краеведческим музеем и детским садом.

Там же была озвучена инициатива воссоздать стилизованную беседку в виде памятника архитектуры 19 века - уникальный объект деревянного строительства. На реставрацию надо собрать около 300 тысяч сомов. Удалось собрать только 51 тысячу сомов по итогам проведения музыкального благотворительного концерта.

Горожанам написали целое воззвание: "Скоро Караколу 150 лет! На сегодняшний день необходимо сохранить исторические здания в первозданном виде. Иссык-Куль является туристической зоной и относительно этому необходимо проводить работы по сохранению. Мы сможем вместе проводить работы. Присоединяйтесь к фестивалю Том Сойер Фест Каракол!" Директор детского сада №10 "Келечек"- Туменбавева Алтын Сапаевна".

Волонтеры проводили экскурсии и вносили денежки в копилку. Устраивали продажу фотографий, концерт и рассылали приглашения в интернете. Была создана группа в вотсапе из инициаторов и активистов. Сама мэрия активно участвовала в процессе: состоялось совещание у вице-мэра города Каракол: Гульназ Орозовой. Тогда же для сбора средств и привлечения внимания к проекту был организован концерт президентского камерного оркестра "Манас".

Инициаторы связались с идеологом проведения фестиваля "Том Соер Фест" в России Андреем Кочетковым. Там такой фестиваль проводится с 2015 года. Организовываются мастер-классы. Они восстанавливают с помощью добровольцем при поддержке и консультации профессиональных архитекторов небольшие старинные строения, которые требуют привлечения небольших финансовых средств. Каракольским Томам Соерам понравились принципы российской организации и каракольцам официально разрешили использовать бренд "Том Соер Фест", приняв в свое дружное сообщество неравнодушных реставраторов-волонтеров.

Летний городской лагерь должен состояться уже в этом году, хотя и денег на его реализацию пока не поступило. Чтобы исключить конфликты, недопонимание, сразу же проговорили возможность проведения работ и с руководством детского сада. Выяснилось, что они давно мечтали о внешнем ремонте. На внутреннюю отделку им уже выделили средства.

Стали сами искать доброхотов, готовых помочь финансово, ведь надо купить краски, мастерки, известь – все для внешней отделки. Написали сотни писем в банки и организации. Три организации оказали помощь, от трех получили просто ответ: "вы молодцы, поддерживаем, но помочь финансово не можем". Все остальные вообще не ответили. И где она культура общения, уважения к согражданам?

Удалось собрать 11 тысяч сомов. Сразу стали готовить дом к фестивалю: закупили что нужно, определили фронт работ.

В день торжественного открытия Фестиваля - с мастерком в руках штукатурку с дома-ветерана первыми снимали городской депутат, представители мэрии, активисты города. Оказалось, что дом укутан множеством слоев белил, замазки, штукатурки всех времен, которая уже сыпется. Также как сыпется краска с рам на окнах.

Каждый день на доме работают по 2-3 сотрудника областного архива, волонтеры организации "Лидерство", три международных волонтера из Японии, один из Гонконга и один из Италии. Присоединились ребята-горнолыжники из спортивного клуба "Крокус" - им по 11 лет! Поучаствовали две девочки из Каракола, пришедшие по объявлению, и две женщины принесли 500 сомов.

Увы, бума активности не случилось, хоть и планировали привести в порядок дом к 30 июня 2019 года.

Итак, если вы думаете как наполнить смыслом каникулы вашего подростка, или не знаете куда отправиться с семьей, а еще готовы всей своей студенческой группой поволонтерить – приезжайте! Нужны и рабочие руки и финансы. Вотсап для связи +996 555 837 225 - Анастасия Стыценко.

Что потребуется для участия?

- ваше желание помочь, участие в реставрации,

- краски и другие строительные материалы или техника,

спонсорская помощь на покупку материалов для ремонта и восстановления,

- распространение информации.

Обращение ко всем любящим Каракол!

- Каракол является одним из красивейших городов Кыргызстана. С особенной архитектурой, наполненной биографиями, историями жизни людей. Наш город хранит в себе необычайную историю разнообразия культур и традиций народов, населявших Каракол в разное время. В каждом старинном здании хранится, та душе захватывающая история времени, когда наш город развивался. Специалисты говорят о высочайшей культуре деревянного строительства – и это являются визитной карточкой города. Исторические здания - это история городаи недопустимо их бездарно искажать! К сожалению, многое из исторического облика города безвозвратно утеряно. Поэтому особую ценность представляют памятники истории культуры, которые уцелели – рассказывают ученые, историки, аксакалы города Каракол.

Кстати, каждая диаспора Кыргызстана могла бы взять под патронаж какой то объект. Например, в городе есть дом, в котором училась мама Чингиза Айтматова. Дунганская мечеть могла бы стать предметом трепетного ухода для дунган Кыргызстана. Есть дома построенные русскими и украинцами, казахами и немцами. Каракол – особый сплав интернациональной архитектурной среды.

Наследие

Торцы срубов, узорные крылечки и балконы, профильная резьба наличников и подзоров, крашеные филенчатые ставни на окнах представляют собой основное богатство каракольского архитектурного наследия. Однако уникальное напоминание о прошлом города под угрозой. Историческая часть городской среды проходит период трансформации. Особую тревогу вызывает состояние каракольского вернакуляра – рядовой застройки.

Нельзя заставить людей заботиться о своем наследии – можно заинтересовать, популяризировать и развивать интерес к сохранению старины!

Справка VB.KG: Фестиваль родился в Самаре в 2015 году для сохранения и восстановления исторической городской среды. Автор идеи - Андрей Кочетков[2]. Математик Андрей Чернов придумал название - в честь персонажа романов Марка Твена, который организовал покраску забора. Волонтёры приводят старые здания в порядок, возвращая их в городскую среду обновлёнными.

Фестиваль был упомянут в докладе ЮНЕСКО на конференции ООН Habitat III, посвящённой жилищному строительству и устойчивому развитию городов, как пример эффективного "мягкого обновления".. Проведена "Школа Том Сойер Феста", выпущено методическое пособие. В 2018 году фестиваль выиграл грант "на развитие гражданского общества".

2015 - первый Том Сойер Фест. Отремонтировали фасады трёх домов на улице Льва Толстого в Самаре (номера 34, 36 и 38). В фестивале принял участие финский актёр Вилле Хаапаспало. К Самаре присоединились Бузулук и Казань. Сделано 8 домов. В 2017 - фестиваль проходит в 11 городах. Сделано 17 зданий. 2018 год - фестиваль прошёл в 26 городах и одном селе России, за сезон полностью закончено 26 объектов. 2019 год - планируется впервые провести фестиваль в Санкт-Петербурге, Ульяновске, Сергиевом-Посаде, Астрахани, Кургане и даже за Полярным кругом в г. Лабытнанги. Новые сезоны фестиваля запланированы в Тюмени, Кимрах и Нижнем Новгороде

b]ТОП-10[/b]

10 самых старых зданий в мире, которые до сих пор используются и пользуются популярностью у туристов.

1.Доминиканская церковь в Голландии.

2."Ферма короля" на Фарерских островах.

3.Отель "Хёши" в Японии.

4."Школа Пифагора" в Британии.

5. "Погребок монастыря Святого Петра" в Австрии.

6."Девичья башня" в Эстонии.

7.Библиотека в Чехии.

8.Мельница в Нидерландах.

9.Парикмахерская в Британии.

10.Церковь "Ильи на Славне" в России.

Тронхейм

Тронхейм является инновационным центром Норвегии, а с другой стороны "самым деревянным" из крупных норвежских городов. Также в этом городе отлично сочетается традиция и современность.

Популярным местом является Нидэльвы или точнее дома на сваях в устье Нидэльвы. Эти сооружения служили складом, к ним подвозили груз и с помощью лебедок их поднимали. Сейчас все эти дома отреставрированы и отданы под частные владения. Также это излюбленное место туристов и конечно вид на фьорд из окна стоит недешево. Это самый наглядный пример того что сохранение архитектурного наследия это не только история но и развития туризма, доход.

Реставратор – это специалист, который занимается восстановлением и сохранением предметов культурного и исторического наследия (сюда могут включаться произведения изобразительного, пластического и декоративно-прикладного искусства. Вы также сможете стать реставратором исторического наследия –приезжайте в Каракол.

Архив

В предыдущей статье "Вечернего Бишкека" мы делились фотографиями фотоконкурса "Затерявшаяся история в домах Каракола" (http://save-karakol.tilda.ws/karakolsave). Конкурс призван обратить внимание на объекты деревянного зодчества Каракола, созданные прошлыми поколениями и дошедшими до современников. Фотографии деревянных домов, элементов художественного оформления деревянных зданий: наличников, фризов, фронтонов, пилястров и т.д.