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День X. Сегодня Жогорку Кенеш лишит Атамбаева статуса экс-президента

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- Оксана Гут
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Сегодня, 27 июня, Жогорку Кенеш должен принять постановление "О лишении статуса экс-президента КР Алмазбека Атамбаева".

Этот вопрос включен в повестку дня парламентариев под номером пять. Всего депутаты должны рассмотреть на палате 16 вопросов. В том числе проблемы с питьевой водой на правительственном часе, а также скандальный проект закона "О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в Кыргызской Республике".

То, что парламентарии смогут набрать две трети необходимых для лишения неприкосновенности экс-президента, сомнений не вызывает. Как рассказали редакции собственные источники, вчера в Жогорку Кенеше проходило совещание по этому вопросу.

Напомним, на прошлой неделе большинством голосов (100 из присутствующих 105-ти депутатов) одобрили решение спецкомиссии о лишении Алмазбека Атамбаева неприкосновенности и выдвижении ему шести обвинений. Генеральная прокуратура подтвердила наличие состава преступления по пяти пунктам. Это: причастность Алмазбека Атамбаева к коррупции при модернизации ТЭЦ, получении земельного участка в Кой-Таше, при освобождении "вора в законе Азиза Батукаева, при поставках угля на столичную теплоцентраль и аффилированность компанией бизнесмена Субихи Пархати.

Как ранее сообщили VB.KG в пресс-службе Генпрокуратуры, все эти факты зарегистрированы в ЕРПП, ведется досудебное производство.

Фигуранту уголовных дел должны будут выдать уведомление.


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URL: https://www.vb.kg/379364
Теги:
Алмазбек Атамбаев, коррупция, уголовная ответственность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, экс-президент, лишение неприкосновенности
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