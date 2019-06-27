Политзаключенные требуют ареста Джолдубаевой и Сегизбаева

Комитет защиты политзаключенных не согласился с заключением Генеральной прокуратуры от 25 июня 2019 года по одному пункту. А именно когда необоснованным было признано одно из шести обвинений, выдвинутых депутатами против экс-президента Алмазбека Атамбаева. То есть речь идет о политических гонениях на депутатов, судей, общественных деятелей и СМИ. Об этом редакции VB.KG заявили в самом комитете.

По словам представителей комитета защиты политзаключенных, в главном надзорном ведомстве высказали мнение, что по всем этим делам должна быть доказана причастность бывшего главы государства, а кроме того, по ним в свое время были приняты соответствующие судебные решения.

"Доводы, приведенные на заседании депутатской спецкомиссиии, Сарыгуловым, Калматовым, Талгарбековым, Асановым и Гусевым обязательно подтвердятся в том случае, если будут взяты под стражу экс-глава ГКНБ КР Абдил Сегизбаев и экс-генпрокурор КР Индира Джолдубаева. Все факты причастности Атамбаева к политическим гонениям обязательно тогда подтвердятся.

Поэтому, Комитет защиты политзаключенных требовал, требует и будет требовать восстановления справедливости и закона в отношении более 25 политзаключенных, оказавшихся по ложным обвинениям Атамбаева в тюрьме!"