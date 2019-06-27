"Иностранных агентов" обвинили в конфликте между Жээнбековым и Атамбаевым

К конфликту между Сооронбаем Жээнбековым и Алмазбеком Атамбаевым причастны третьи силы. Об этом в своем видеообращении к действующему и бывшему президентам заявила герой апрельской революции, председатель ОФ "Элет Койгойу" Марипа Алыйкулова.

По ее словам, именно эти третьи силы заинтересованы в дестабилизации обстановки.

"Что это за силы? Это так называемые "иностранные агенты", состоящие из граждан Кыргызстана. Главной их целью является дестабилизация обстановки в Кыргызстане. Поэтому сегодня от вашего конфликта страдает простой народ. Я, как женщина, прошу вас сесть за стол переговоров, который готова организовать для вас. Сядьте уж и решите все свои недоразумения! Я не для того проливала свою кровь во время апрельских событий, а за то, чтобы народ Кыргызстана жил в мире и благополучии, - заявила она в своем видеообращении.

Алыйкулова уверена, что причиной конфликта между Жээнбековым и Атамбаневым стал тот факт, что до них доносят неверную информацию.

"Уважаемый Сооронбай Шарипович и уважаемый Алмазбек Шаршенович вас провоцируют те силы, которые заинтересованы в вашем конфликте, а значит в дестабилизации обстановки. Простым людям только одно нужно, чтобы их проблемы решались. Им нужна социальная стабильность. Нам не нужна еще одна революция. За что погибли герои апрельской революции, у которых остались дети и жены. Давайте сядем за стол переговоров. Нашей стране нужна только стабильность. Мы, простые люди, поддерживаем вас. Поддержите же и вы наше желание – сохранить мир в стране", - сказала она.

Напомним, сегодня парламент лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента со всеми полагающимися привилегиями.