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ОАО "Электрические станции" возглавил новый генеральный директор

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Сегодня, 28 июня 2019 года, решением Совета директоров ОАО "Электрические станции" генеральным директором назначен Толубаев Таалайбек Матмусаевич. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По данным пресс-службы, Толубаев является опытным производственником и управленцем энергосектора.

Трудовую деятельность начал в 1983 году электромонтажником ОАО "Нарынгидроэнергострой". На руководящих должностях с 1998 года – начальник Ташкумырского РЭС Жалалабадского ПЭС.

Образование высшее, техническое, в 1991 году закончил Фрунзенский Политехнический Институт по специальности "электроснабжение промышленных предприятий и сельского хозяйства". В 2013 году был награжден почетной грамотой Кыргызской Республики.

Напомним, предыдущим генеральным директором компании был Аскар Эшимбеков, который скоропостижно скончался в результате болезни в марте 2019 года.


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URL: https://www.vb.kg/379424
Теги:
кадры, Кыргызстан, Электрические станции
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