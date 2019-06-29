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Абдил Сегизбаев и Улан Исраилов пришли поддержать Атамбаева

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- Бакыт Стамов
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Бывший глава ГКНБ КР Абдил Сегизбаев и экс-министр внутренних дел Улан Исраилов прибыли сегодня в село Кой-Таш, где собрались сторонники теперь уже бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом редакции VB.KG подтвердили в СДПК.

Как пояснила Кундуз Жолдубаева СМИ, "после того, как Жогорку Кенеш принял незаконное решение о лишении неприкосновенности Атамбаева они пришли поддержать Атамбаева и выразить свою позицию".

Напомним, ранее парламент лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. По этой причине его сторонники собрались возле его дома в Кой-Таше.


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URL: https://www.vb.kg/379436
Теги:
Абдил Сегизбаев, Алмазбек Атамбаев, Улан Исраилов, СДПК, Жогорку Кенеш, Кундуз Жолдубаева
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