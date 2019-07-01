Таксист набросился на кассиршу из-за того, что ему не разменяли 200 сомов

В Бишкеке таксист набросился на кассиршу магазина из-за того, что ему не хотели разменять 200 сомов.

Об этом на странице в Facebook написала Динара Усманова и попросила оказать помощь.

- Пожалуйста посмотрите внимательно на этого "героя", предположительно сотрудника такси "Жорго". 12 мая примерно в 19.20 часов он зашел в магазин "Лимон", расположенный на пересечении улиц Жигулевской (Суванбердиева) и Белорусской, подошел к кассе и начал требовать разменять ему деньги. Несмотря на отказ, он упорно продолжал свои требования, а потом ударил хрупкую девочку-кассира, которая посмела ему отказать. При этом все сопровождалось нецензурной бранью. Со слов очевидцев, он даже пытался самостоятельно взять деньги из кассы, - рассказывает женщина.

Она отмечает, что на этого таксиста было написано заявление в Октябрьское РОВД.

- Но как говорится "воз и ныне там". Следователю предоставили фото, видео, номер машины и даже служба такси известна, однако уже прошло почти 2 месяца, но его так и не нашли. Я понимаю, что это не преступление века, но ведь этот агрессивный, неадекватный и опасный тип занимается извозом людей! – пишет Усманова.

На видео, которым подкреплена публикация, действительно видно, как мужчина набрасывается на девушку-кассира и даже самостоятельно пытается дотянуться до кассы, чтобы взять размен. В итоге таксист покинул магазин только после того, как добился своего. Испуганная девушка все-таки разменяла ему деньги.