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Сторонники Атамбаева требуют досрочных выборов депутатов и президента

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- Екатерина Улитина
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Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева будут требовать проведения досрочных выборов президента и депутатов Жогорку Кенеша. Об этом VB.KG рассказал член политсовета СДПК Адиль Турдукулов.

По его словам, требования будут озвучены в среду во время митинга у здания "Медиа Форум" в Бишкеке.

- Этот митинг необходим в первую очередь, чтобы прекратить слухи, что Алмазбек Атамбаев ушел в глухую оборону, окружил себя людьми и боится выступать публично. Это не так. Во-вторых, мы сформулируем ряд требований, главные из которых - назначение досрочных выборов депутатов и президента, - сказал Турдукулов.

Требования будут адресованы в первую очередь народу, а не властям, говорит социал-демократ. Напомним, ранее Алмазбек Атамбаев заявил, что не признает действующую власть.

Противостояние действующей власти и экс-президента Алмазбека Атамбаева началось более года назад. Соратники бывшего главы государства оказались сначала отстранены от управления страной, а потом стали фигурантами уголовных дел из-за обвинений в коррупционных махинациях, связанных с модернизацией ТЭЦ Бишкека, строительством школы, ремонтом Исторического музея и так далее. Сейчас уголовное преследование грозит и самому Атамбаеву, на прошлой неделе депутаты Жогорку Кенеша лишили его неприкосновенности и следственные органы получили возможность расследовать причастность бывшего президента к коррупции.


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URL: https://www.vb.kg/379463
Теги:
Алмазбек Атамбаев, выборы, митинг, Бишкек, Кыргызстан
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