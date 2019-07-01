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Масалиев об Атамбаеве: Не хотел пинать лежачего, но...

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- Оксана Гут
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"Не хотел пинать лежачего, но друзья просят высказаться". Так начал свой пост о бывшем президенте Алмазбеке Атамбаеве на странице в Facebook депутат Жогорку Кенеша, член комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Исхак Масалиев. Он же, напомним, инициатор поправок о лишении неприкосновенности экс-президента.

Парламентарий заявляет, что все что сейчас происходит с Атамбаевым это закономерный результат проводимой им же политики.

- Судебную реформу провел АША (Алмазбек Атамбаев – ред.), он не раз подчеркивал это. Назначал судей тоже он. И в итоге активности его аппарата были приняты законы, регулирующие уголовное преследование и этим он также гордился. Парламент, лишивший АША неприкосновенности, сформирован под его руководством, комментарии излишни. И если его партия не боролась за своего лидера, то кого еще можно винить? – вопрошает Масалиев.

Нардеп отмечает, что имел хорошие отношения с бывшим президентом с 2000 года, более того, искренне уважал его. Но после выборов президента 2017 года, Исхак Масалиев пришел к выводу, что Атамбаев изменился в худшую сторону. Что-то маниакальное появилось в его поведении, считает депутат. А причиной всему то, что у "экса" "отобрали любимую игрушку – престол".

- Принцип не верю и поэтому не намерен исполнять требования госорганов - тупиковый, правовое государство исчезнет. Призыв - отстреливаться от спецслужб - это преступление, прямой призыв к неповиновению власти. Мне не очень приятно об этом говорить, я не врач, но... Надо провести медицинское обследование сначала. Может потом и некого будет привлекать к уголовной ответственности, - заключил Масалиев.


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URL: https://www.vb.kg/379470
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Исхак Масалиев, психическое здоровье, уголовная ответственность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, экс-президент, лишение неприкосновенности
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