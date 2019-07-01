Атамбаев: Многие политики нашего поколения свой ресурс отработали

Бывший президент Алмазбек Атамбаев сделал очередное заявление. На этот раз бывший глава государства заговорил о своих намерениях. Его слова распространила пресс-служба СДПК.

По его словам, в обществе появился "очередной миф относительно его намерений".

"Будто бы я хочу вновь занять какой-то высший пост. Не надо этого мне. Я был президентом. Какие еще должности? Сегодня, Кыргызстан нуждается в совершенно новых подходах в экономике и государственном управлении. Пусть это делают другие лидеры. Смотрите, пытается что-то изображать Жээнбеков, но ничего не получается у него. Чтобы сегодня поднимать страну, другое мышление нужно", - заявил Атамбаев.

Бывший глава государства уверен, что многие политики из его поколения уже отработали свой ресурс.

"Лично у меня слишком много сил ушло на утверждение стабильности и вывод страны на путь устойчивого развития. Да и многие другие из политиков нашего поколения свой ресурс отработали. Кто-то во благо страны работал. Кто-то палки в колеса вставлял, тормозил страну. Кто-то и сегодня тянет страну назад. Свою задачу вижу в том, чтобы помочь новым лидерам проявить себя. В политике идут бурные процессы. Потом будут выборы. Пусть придет больше новых людей, больше молодежи. Желательно из тех, кто прошел испытания, кто имеет дух, кто имеет собственное мнение. Для которых честь и достоинство значат больше, чем все остальное. Но важно очень привить им тягу к знаниям и государственный подход", - добавил он.