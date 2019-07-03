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Еще один депутат присоединился к Атамбаеву

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- Бакыт Стамов
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Сегодня, 2 июля, в Кой-Таш в дом экс-президента Алмазбека Атамбаева пришел еще один депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Мухтар Айнакулов. Об этом сообщает april.kg.

По данным СМИ, депутат рассказал журналистам, что не имеет права выбирать какой-то из "берегов.

"В партии я с 1999 года числюсь. Считайте я стоял у истоков начала. Когда сегодня такое разделение пошло, я считаю, что не имею права выбирать какой-то берег и делить Кыргызстан на две части. Мы одно единое целое, но все должно быть по единому закону", - заявил депутат.

Также он прокомментировал решение Жогорку Кенеша о лишении статуса экс-президента Алмазбека Атамбаева.

"Жогорку Кенеш экспромтом, быстро решили лишить полномочий у экс-президента. Так не должно быть. В 2011 году вся страна поддержала его. Я сам решил не голосовать и был в больнице в этот день", - сказал депутат.

Кроме того, Айнакулов добавил, что, когда комиссия была создана, он был против этого. Парламентарий сообщил, что в комиссии были люди, у которых было личное враждебное отношение к Атамбаеву.

"Эти люди не должны были участвовать. Комиссия была создана за неделю. Все прошло в спешке. Народ понимает это. Любое решение должно приниматься в рамках закона, если мы парламентская страна", - заключил он.

В свою очередь редакция VB.KG попыталась связаться с депутатом Айнакуловым, чтобы узнать, примет ли он участие в сегодняшнем митинге, который организуют сторонники бывшего президента Атамбаева, но народный избранник пока не отвечает на звонки.


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URL: https://www.vb.kg/379543
Теги:
Алмазбек Атамбаев, митинг, Мухтарбек Айнакулов, Кыргызстан, СДПК
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