Кылычбека Султана вызвали на допрос в ГКНБ

Экс-посла КР в Южной Корее Кылычбека Султана сегодня вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом сообщают отечественные СМИ.

Согласно повестке, которая появилась в соцсетях, бывшему послу следует явиться к следователю ГКНБ в 12 часам сегодняшнего дня.

В свою очередь редакция VB.KG попыталась связаться с Кылычбеком Султаном, но он пока не доступен. По этой причине стоит предположить, что он все еще находится в ГКНБ

Отметим, вчера бывший посол КР в Южной Корее Кылычбек Султан посетил народный штаб Атамбаева в Кой-Таше. Сегодня же у здания "Форума" планируется проведение митинга сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева.