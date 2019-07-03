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Кылычбека Султана вызвали на допрос в ГКНБ

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- Бакыт Стамов
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Экс-посла КР в Южной Корее Кылычбека Султана сегодня вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом сообщают отечественные СМИ.

Согласно повестке, которая появилась в соцсетях, бывшему послу следует явиться к следователю ГКНБ в 12 часам сегодняшнего дня.

В свою очередь редакция VB.KG попыталась связаться с Кылычбеком Султаном, но он пока не доступен. По этой причине стоит предположить, что он все еще находится в ГКНБ

Отметим, вчера бывший посол КР в Южной Корее Кылычбек Султан посетил народный штаб Атамбаева в Кой-Таше. Сегодня же у здания "Форума" планируется проведение митинга сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева.


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URL: https://www.vb.kg/379553
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, митинг, Кыргызстан, следствие, Кылычбек Султан
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