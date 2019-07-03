В Бишкеке люди собираются на митинг Атамбаева

В Бишкеке сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева собираются на митинг. Начало митинга назначено на 16.00, сейчас у здания Медиа Форум собрались около 300 человек.

Люди выступают под флагами Кыргызстана и партии СДПК, звучат лозунги о борьбе с коррупцией. У многих в руках транспаранты с призывами за уход "сопливой элиты" и появление "нового лидера". Встречаются надписи против действующей власти.

Все присутствующие ведут себя спокойно.

Напомним, Алмазбек Атамбаев объявил о том, что не признает законной действующую власть Сооронбая Жээнбекова. Он призвал выйти на митинг 3 июля против президента и Жогорку Кенеша.