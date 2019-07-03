Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкеке люди собираются на митинг Атамбаева

866  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева собираются на митинг. Начало митинга назначено на 16.00, сейчас у здания Медиа Форум собрались около 300 человек.

Люди выступают под флагами Кыргызстана и партии СДПК, звучат лозунги о борьбе с коррупцией. У многих в руках транспаранты с призывами за уход "сопливой элиты" и появление "нового лидера". Встречаются надписи против действующей власти.

Все присутствующие ведут себя спокойно.

Напомним, Алмазбек Атамбаев объявил о том, что не признает законной действующую власть Сооронбая Жээнбекова. Он призвал выйти на митинг 3 июля против президента и Жогорку Кенеша.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379560
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, митинг, Бишкек, СДПК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  