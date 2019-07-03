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Равшан Жээнбеков: Митинг закончится мирно, если не будет провокаций

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- Екатерина Улитина
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Экс-депутат ЖК Vсозыва Равшан Жээнбеков считает, что митинг Алмазбека Атамбаева пройдёт мирно, но не исключает возможность провокаций. Об этом он рассказал VB.KG во время митинга.

- Митинг пройдёт мирно, люди примут резолюцию и разойдутся, если не будет провокаций, - уверен оппозиционный политик.

Будучи депутатом Равшан Жээнбекова критиковал тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева. Однако, теперь выступает в его поддержку.

- Он теперь оппозиционный политик, я тоже. Если у оппозиции есть свежие идеи как улучшить жизнь, то почему бы не объединиться. Это нормальная политическая практика, - говорит Жээнбеков.

Напомним сегодня в Бишкеке проходит митинг в поддержку Атамбаева. Организаторы считают, что у здания Форума собралось около 1500 человек. Митингующие требуют отставки президента и Жогорку Кенеша.


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URL: https://www.vb.kg/379561
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Равшан Жээнбеков, митинг, Бишкек
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