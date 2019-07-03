Равшан Жээнбеков: Митинг закончится мирно, если не будет провокаций

Экс-депутат ЖК Vсозыва Равшан Жээнбеков считает, что митинг Алмазбека Атамбаева пройдёт мирно, но не исключает возможность провокаций. Об этом он рассказал VB.KG во время митинга.

- Митинг пройдёт мирно, люди примут резолюцию и разойдутся, если не будет провокаций, - уверен оппозиционный политик.

Будучи депутатом Равшан Жээнбекова критиковал тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева. Однако, теперь выступает в его поддержку.

- Он теперь оппозиционный политик, я тоже. Если у оппозиции есть свежие идеи как улучшить жизнь, то почему бы не объединиться. Это нормальная политическая практика, - говорит Жээнбеков.

Напомним сегодня в Бишкеке проходит митинг в поддержку Атамбаева. Организаторы считают, что у здания Форума собралось около 1500 человек. Митингующие требуют отставки президента и Жогорку Кенеша.