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Карамушкина: Мы не оставим эту власть в покое

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке начался митинг в поддержку Экс-президента Атамбаева. Выступая с трибуны, депутат ЖК Ирина Карамушкина заявила, что с сегодняшнего дня начинаются акции протеста.

- Мы не оставим эту власть в покое! Мы должны вернуть страну к правовому развитию, - заявила Карамушкина.

Она сообщила, что многие сторонники бывшего президента не смогли прийти из-за угроз.

На митинге присутствует Алмазбек Атамбаев. Всего на митинге присутствует около 600-700 человек. Организаторы посчитали, что собрались 1500 человек. Митингующие требуют отставки президента и роспуска парламента.


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URL: https://www.vb.kg/379565
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, митинг
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