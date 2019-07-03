Карамушкина: Мы не оставим эту власть в покое

В Бишкеке начался митинг в поддержку Экс-президента Атамбаева. Выступая с трибуны, депутат ЖК Ирина Карамушкина заявила, что с сегодняшнего дня начинаются акции протеста.

- Мы не оставим эту власть в покое! Мы должны вернуть страну к правовому развитию, - заявила Карамушкина.

Она сообщила, что многие сторонники бывшего президента не смогли прийти из-за угроз.

На митинге присутствует Алмазбек Атамбаев. Всего на митинге присутствует около 600-700 человек. Организаторы посчитали, что собрались 1500 человек. Митингующие требуют отставки президента и роспуска парламента.