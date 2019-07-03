Атамбаев требует назначить досрочные выборы и распустить правительство

Бывший президент Алмазбек Атамбаев требует распустить ЖК и назначить досрочные выборы. Об этом он заявил на митинге в Бишкеке.

-Кроме того, он требует распустить правительство и назначить Правительство народного доверия.

- Сооронбай Жээнбеков пошёл по пути Бакиева. Я не боюсь за себя, пусть лишают меня неприкосновенности. Я лишь не хочу, чтобы преследовали ребят за их взгляды, - сказал Атамбаев.

По итогам митинга была принята резолюция, согласно которой штаб Атамбаева просит выполнить их требования в течение 2-х месяцев и объявляет о бессрочных акциях протеста по всей стране с сегодняшнего дня.

Согласно резолюции, участники акции требуют:

1. Президент должен немедленно прекратить беззаконие и вернуть государственные органы в правовое поле

2. Правительство немедленно должно подать в отставку и создать правительство народного доверия

3. Президент и правительство должны немедленно сменить руководство ГКНБ и МВД.

4. Незамедлительное освобождение политзаключенных.

5. Провести люстрацию высокопоставленных чиновников. Сократить расходы госаппарата

6. Обеспечить приход в руководящие должности людей с прогрессивным мышлением.

Как проходил сегодняшний митинг сторонников бывшего президента смотрите в репортаже VB.KG: