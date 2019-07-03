Атамбаев требует назначить досрочные выборы и распустить правительство

Бывший президент Алмазбек Атамбаев требует распустить ЖК и назначить досрочные выборы. Об этом он заявил на митинге в Бишкеке.
-Кроме того, он требует распустить правительство и назначить Правительство народного доверия.
- Сооронбай Жээнбеков пошёл по пути Бакиева. Я не боюсь за себя, пусть лишают меня неприкосновенности. Я лишь не хочу, чтобы преследовали ребят за их взгляды, - сказал Атамбаев.
По итогам митинга была принята резолюция, согласно которой штаб Атамбаева просит выполнить их требования в течение 2-х месяцев и объявляет о бессрочных акциях протеста по всей стране с сегодняшнего дня.
Согласно резолюции, участники акции требуют:
1. Президент должен немедленно прекратить беззаконие и вернуть государственные органы в правовое поле
2. Правительство немедленно должно подать в отставку и создать правительство народного доверия
3. Президент и правительство должны немедленно сменить руководство ГКНБ и МВД.
4. Незамедлительное освобождение политзаключенных.
5. Провести люстрацию высокопоставленных чиновников. Сократить расходы госаппарата
6. Обеспечить приход в руководящие должности людей с прогрессивным мышлением.
Как проходил сегодняшний митинг сторонников бывшего президента смотрите в репортаже VB.KG: