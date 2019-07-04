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Алексея Петрушевского отпустили под домашний арест

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- Екатерина Улитина
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Накануне, 3 июля, Первомайский районный суд Бишкека отпустил под домашний арест экс-директора реабилитационного центра детей и молодежи Алексея Петрушевского. Об этом VB.KG рассказала его адвокат Диляром Низамова.

- Ходатайство в суд об изменении меры пресечения направил в суд ГКНБ в связи с состоянием здоровья подозреваемого. В прошлом году Алексей Петрушевский перенес пять операций, поэтому содержание в следственном изоляторе представляет угрозу для его жизни и здоровью, - рассказала Диляром Низамова.

Напомним, Алексея Петрушевского подозревают в совершении преступления по статье "Злоупотребление должностным положением". Его вызвали на допрос и задержали 6 июня, Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако позже Городской суд Бишкека отменил это решение и поместил Петрушевского под стражу в СИЗО-1 на 2 месяца. Граждане, а также его воспитанники выступили в его поддержку, в интернете создали Петицию с требованием отпустить Алексея Петрушевского под домашний арест.


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URL: https://www.vb.kg/379578
Теги:
Алексей Петрушевский, суд, Бишкек
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