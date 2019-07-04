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Сотрудников судебного департамента ВС уличили в нарушениях при тендере

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- Оксана Гут
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ГСБЭП выявила факт злоупотребления должностным положением со стороны должностных сотрудников Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Финпола.

Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями проводится досудебное производство в отношении должностных лиц Судебного департамента при Верховном суде КР по факту нарушений при проведении тендера на закупку программно-аппаратных комплексов системы аудио-видео фиксации протоколирования предназначенные для эксплуатации в местные суды Кыргызской Республики на сумму 102 млн. 336 тыс. 032 сомов. А также по другим фактам правонарушений, в результате которых были грубо нарушены охраняемые законом интересы государства.

В ходе досудебного производства было установлено, что со стороны ответственных лиц Судебного департамента при Верховном суде КР были грубо нарушены нормы статей 1,14 Закона КР "О государственных закупках" и стандартной конкурсной документации утвержденного приказом МФ КР за №175-П от 14.10.2015 г.

Также было установлено, что должностными лицами Судебного департамента при Верховном суде КР на этапе планирования закупок на 2018 год не был проведен мониторинг цен на закупку товаров, работ и услуг по конкурсу на "Закупку программно-аппаратных комплексов системы аудио-видео фиксации, протоколирования в местные суды Кыргызской Республики с комплексом пусконаладочных услуг", что является нарушением ст.10 п.2 п.п.4 Закона КР "О государственных закупках".

Победителем конкурса от 03.10.2018 года было признано ОсОО "С.Л.И." с предложенной суммой в размере 91 млн. 859 тыс. 202 сомов. Однако в последующем были заключены дополнительные договоры на сумму 2 млн. 703 тыс. 614 сомов.

В ходе досудебного производства был проведен мониторинг со стороны ОсОО "Д.П." и ГП "Транском" при ГКИТиС КР, по результатам которого было установлено завышение стоимости оборудования со стороны ОсОО "С.Л.И." на сумму более 14 миллионов сомов.

В настоящее время следствием устанавливается точная сумма причиненного ущерба бюджету государства и ответственность должностных лиц Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/379587
Теги:
Верховный суд, госзакупки, суд, тендер, уголовная ответственность, ГСБЭП, Кыргызстан, ущерб
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