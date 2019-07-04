Милиция задержала таксиста, избившего продавщицу

Сотрудниками четвертого отдела городской милиции УВД Октябрьского района Бишкека установлен и задержан таксист компании "Жорго". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, 13 мая 2019 года в УВД Октябрьского района г.Бишкек с заявлением обратилась гражданка Н.А. с просьбой принять меры в отношении мужчины азиатской внешности в возрасте 25-30 лет, который 12 мая 2019 года примерно в 19:30 часов находясь в магазине "Лимон", выражаясь нецензурной бранью, беспричинно нанёс ей телесные повреждения.

"Данный факт был зарегистрирован ЕРПП УВД Октябрьского района г.Бишкек по ст.119 (мелкое хулиганство) Кодекса о проступках Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно розыскных мероприятий сотрудниками четвертого отдела городской милиции УВД Октябрьского района Бишкека была установлена марка и госномера автомашины, на которой передвигался подозреваемый и что он является водителем такси компании "Жорго".

Сегодня, 4 июля 2019 был установлен гражданин К.М. 1982 года рождения и доставлен в орган дознания УВД Октябрьского района Бишкека.

В настоящее время проводятся все соответствующие мероприятия по установлению всех обстоятельств по досудебному производству", - говорится в сообщении милиции.