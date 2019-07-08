Байсалову напомнили про обязанности посла и посоветовали не интриговать

Послу Кыргызстана в Великобритании Эдилю Байсалову посоветовали приступить к своим прямым обязанностям и не заниматься политическими интригами. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился выпускник Дипломатической академии МИД и гражданский активист Адилет Али Мыктыбек.

По его словам, было бы замечательно, если президент обратит внимание на сегодняшнее поведение посла КР в Великобритании.

- Я сам был магистрантом Дипломатической академии и прекрасно знаю, что послы, которые находятся при должности, не должны заниматься политической деятельностью, включая и то государство, где они аккредитованы. Относительно же Кыргызстана он может только высказываться как посол или государственный чиновник. Входить в политические интриги в угоду каких-то групп, пусть даже президента, не уместно для представителя Кыргызстана в Великобритании. Ему следовало бы наконец приступить к своим прямым обязанностям, - сказал Али Мыктыбек.

Все эти моменты прописаны в законе о госслужащих, продолжил собеседник редакции, когда чиновники не имеют право заниматься политической деятельностью.

- Помните президент в одном из своего выступлений заявил, что случайным людям в дипломатии не место. "Один бывший посол нарушил служебную этику, продемонстрировав свою некомпетентность", сказал он дословно. Поэтому для меня пока непонятно, Байсалова действительно назначили или нет, так как он до сих пор находится в Бишкеке и продолжает поливать грязью оппозицию и Атамбаева конкретно. Посол является презентатором свое страны, то есть он должен достойно представлять нашу страну. Если он вмешивается в политические интриги своего государства, то как он будет достойно представлять Кыргызстан за рубежом. В целом, его репутация должна быть безупречной и благородной, - добавил он.

В качестве примера выпускник Дипакадемии напомнил про некоторых действующих послов.

- Вы когда-нибудь слышали, чтобы тот же Болот Отунбаев, Джекшенкулов или еще кто-то в соцсетях поливали грязью оппозицию или кого-то из кыргызских политиков. И не услышите, так так речь идет об опытных дипломатах, которые прекрасно знают свои обязанности и права, - сказал он.