Чиновники из Фонда госматрезервов растратили свыше 5 млн сомов

ГСБЭП очищает государство от нечистых на руку чиновников. Об этом сообщает пресс-служба Финпола КР.

Сотрудниками УГСБЭП по городу Ош проведено досудебное производство по факту недостачи и растраты материальных ценностей мобилизационного резерва на общую сумму свыше 5 миллионов сомов в Южном территориальном управлении Фонда государственного материального резерва при Правительстве КР. Ранее по этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.171 ч.2 п.3 УК КР (в старом законодательстве).

Так, 3 апреля 2019 года в ходе досудебного производства в порядке статей 98, 99 Уголовно- процессуального кодекса КР задержан бывший заведующий складом Южного территориального управления ФГМР при ПКР гражданин "Т.У." в качестве основного подозреваемого и водворен в СИЗО № 5 города Ош. К нему была применена мера пресечения - арест.

28 июня 2019 года судом изменена мера пресечения на домашний арест.

В результате принятых следственно-оперативных мер на Депозитный счет ГСБЭП при ПКР возмещено 700 тысяч сомов. В целях дальнейшего возмещения причиненного ущерба государственному бюджету на имущество указанного гражданина (стоимостью 4 800 000 сомов) наложен арест.

Также по результатам следствия бывшему руководителю Южного территориального управления ФГМР при ПКР "К.Д." (ранее арестованному) и бывшему заведующему складом "Т.У." в порядке статьи 233 УПК КР вручены уведомления о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 329 (служебный подлог) и 205 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.