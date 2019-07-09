Финпол: Фонд Матраимова не занимается экономической деятельностью

Пресс-служба ГСБЭП при правительстве КР опубликовала промежуточные итоги проводимого досудебного производства "О выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов США".

- В целях объективного исследования обстоятельств дела, а также установления фактов о выводе денежных средств за пределы республики озвученных в видео-расследовании журналиста Али Токтакунова следственными органами были направлены запросы в уполномоченные государственные органы, осуществлена выемка необходимых для следствия документов, - следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что на сегодняшний день следствием получены от Али Токтакунова банковские документы на общую сумму 22 млн 721 тыс 312 долларов США, однако основной пакет документов, показанных в видеосюжете журналистского расследования до сих пор не предоставлен.

Сообщается, что следствием были установлены финансовые операции в ряде банковских учреждений республики, которые не могут быть разглашены в соответствии со статьей 134 Закона КР "О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности". За незаконное разглашение или использование информации, составляющей банковскую тайну, банк, уполномоченные государственные органы и любые иные лица несут ответственность в соответствии с законодательством КР. В связи с чем, банковские учреждения будут отображены под нумерацией.

"Банк № 1"

ИП Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые в период с 2011 по 2014 год было осуществлено пополнение в Ошском филиале в количестве 130 взносов, где общая сумма - 22 млн 496 тыс 141 долларов США (из которых 1 млн 414 тыс 500 сомов и 85 млн 910 тыс рублей). Пополнение счета производили физические лица и сам ИП Saimaiti Aierken.

Также были установлены денежные переводы на общую сумму 22 млн 496 тыс 141 долларов США, которые были переведены 105-ю денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Латвийскую Республику, а также в Российскую Федерацию. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

"Банк № 2"

ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2010 по 2015 год были осуществлены денежные переводы в количестве 1 280 взносов, на общую сумму 368 млн 016 702,92 долларов США. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 1 702 денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Англию, Латвийская Республика, а также Нидерланды на общую сумму 367 млн 567 тыс 410,95 миллионов долларов США. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

"Банк № 3"

ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2015 по 2018 год были осуществлены пополнения в количестве 52 денежных взноса на сумму 80 млн 780 тыс миллионов долларов США. Пополнение счетов производил ЧП "Wufuli Bumailiyamu" и физические лица.

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 52-мя денежными переводами. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

"Банк № 4"

ИП Saimaiti Aierken имеет расчетные счета, на которые в период с 2011 по 2014 год в Араванском филиале производились пополнения в количестве 5 взносов, где общая сумма в долларах США, составила 6 538 150,00. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.

Денежные средства ИП Saimaiti Aierken были переведены 7-ю денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия, Англию, Швейцарскую Конфедерацию, Соединенные Штаты Америки, а также в Российскую Федерацию на общую сумму 6 млн 520 тыс 150 долларов США. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

"Банк № 5"

ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года были осуществлены пополнения в количестве 16-ти денежных взносов на общую сумму 9 млн 608 тыс 627 миллиона долларов США.

Денежные средства в сумме 9 млн 577 тыс 525 долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 21-м денежным переводом в Латвийскую Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

"Банк № 6"

ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2011 по 2013 год были осуществлены переводы в количестве 96-ти денежных взносов, на общую сумму 14 млн 611 тыс 486, 55 долларов США. Денежные средства в сумме 14 млн 611 тыс 486, 55 долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 70-ю денежными переводами в Китайскую Народную Республику.

Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции. Пополнение счета производил сам ИП Saimaiti Aierken.

"Банк № 7"

ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в период с 2010 по 2015 год были осуществлены пополнения в количестве 78-ми денежных взносов, на общую сумму 10 млн 424 тыс 184,94 долларов США. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken.

Денежные средства в сумме 10 млн 39 тыс 461,18 долларов США были переведены 78-ю денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Федеративную Республику Германия, Объединенные Арабские Эмираты. Назначение платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

"Банк № 8"

ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года были осуществлены пополнения в количестве 215-ти денежных взносов на общую сумму 61 млн 116 тыс 306 долларов США. Пополнение счетов производил ЧП "Wufuli Bumailiyamu" и физические лица.

Денежные средства в сумме 65 млн 589 тыс 946 долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 206-ю денежными переводами в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия и Латвийскую Республику. Назначение платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

"Банк № 9"

ОсОО "Абдыраз" имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года было осуществлено 17 денежных взносов, на общую сумму 6 млн 903 тыс 963 доллара США.

Денежные средства в сумме 6 млн 860 тыс 545 долларов США ИП Saimaiti Aierken были переведены 17-ю денежными переводами в Турецкую Республику, Панаму, Китайскую Народную Республику, Великобританию, Британско-Виргинские острова, Белиз и Республику Казахстан. Назначением платежей являлся контракт на поставку строительных материалов, запчастей, а также продуктов питания.

"Банк № 10"

ЧП "Wufuli Bumailiyamu" имеет расчетный счет, на который в период с 2014 по 2015 год осуществлено 113 денежных взносов, на общую сумму 26 млн 434 тыс 403 доллара США. Пополнение счетов производил сам ЧП "Wufuli Bumailiyamu".

Денежные средства ЧП "Wufuli Bumailiyamu" в сумме 25 млн 890 тыс 772 долларов США были переведены 104-мя денежными переводами в Китайскую Народную Республику. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

"Банк № 11"

ОсОО "Абдыраз" имеет расчетный счет, на который в период с 2014 по 2019 год осуществлен 301 денежный взнос на общую сумму 118 млн 197 тыс 81 доллар США.

Денежные средства в сумме 117 млн 726 тыс 212 долларов США ОсОО "Абдыраз" перевел 321-м денежным переводом в Турецкую Республику, Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Федеративную Республику Германия и Англию. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

Итого в общем счете было осуществлено физическими и юридическими лицами - 2 303 денежных взноса на общую сумму 519 млн 560 тыс 382,91 долларов США, к которым в ходе перевода были добавлены другие валюты (сомы, рубли, евро) и в последующем конвертированы в общую сумму 646 млн 879 тыс 649,68 долларов США (по курсу НБ КР на день перевода).

Данные денежные средства через расчетные счета ИП "Saimaiti Aierken", ОсОО "Абдыраз" и ЧП "Wufuli Bumailiyamu" в ряде банковских учреждений республики, были переведены 2 631-м денежным переводом в страны зарубежья по различным контрактам (на поставку текстильной продукции, моторных масел, запчастей и др.).

В настоящее время по указанным данным ГСБЭП назначены налоговые проверки.

- Также в ходе анализа следствием было установлено, что озвученные и показанные в видеорепортаже журналистского расследования документы банковских переводов на сумму 500 тыс долларов США, 729 тыс долларов США от 13.01.2017 года, 100 тыс 200 долларов США от 20.09.2016 года и 649 тыс 500 долларов США от 19.09.2016 года, а также озвученный, но не показанный денежный перевод на сумму 160 тыс долларов США – что в общей сумме составило 2 млн 338 тыс 700 долларов США якобы произведенные в адрес расчетного счета ОБФ "Фонд имени И.Матраимова" от физических лиц Saimaiti Aierken и гр. Wufuli Bumailiyamu не нашли своего подтверждения, - заявляют в Финполе.

Вместе с тем, были установлены денежные переводы от гр. Wufuli Bumailiyamu в адрес "Фонда им. И.Матраимова" на сумму 100 тыс долларов США от 25.08.2016 г. и перевод на сумму 99 тыс 958,20 долларов США, что подтверждается банковскими переводами.

ГСБЭП настоятельно требует от журналиста Али Токтакунова предоставить все озвученные в видео-расследовании документы, которые неоднократно были истребованы следствием.

В рамках проведения досудебного производства со стороны ГСБЭП была проверена деятельность Общественно-благотворительного Фонда имени Исмаила Матраимова.

- Установлено, что Фонд занимается благотворительностью и при этом не осуществляет какую-либо экономическую деятельность. Имеет расчетный счет в одном из банков республики, на который согласно договорам о добровольном пожертвовании вносятся денежные средства, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Напомним, согласно журналистскому расследованию "Фондом им. И.Матраимова" было получено 2 млн 338 тыс 700 долларов США от ИП Айиркен Саймайти и Wufuli Bumailiyamu.

- Выяснено, что в период с 2014 по 2019 год в адрес Фонда согласно договорам о добровольном пожертвовании были внесены денежные средства на расчетный счет на сумму 1 млн 439 тыс. 348,50 долларов США и 221 тыс 600 сомов, - подсчитали в Финполе.

Пополнение счета произвели нижеследующие физические и юридические лица:

- "Ж.М." на сумму 10 000 долларов США;

- "М.Ч." на сумму 10 000 долларов США;

- "W.B.", г. Стамбул на сумму 199 958,2 долларов США;

- "D.A.", г. Стамбул на сумму 170 588,00 долларов США;

- "S.C.K.G.", г. Стамбул на сумму 139 965,10 долларов США;

- "A.G.T.F.", ОАЭ на сумму 159 965,00 долларов США;

- "A.A.", Узбекистан на сумму 499 950 долларов США;

- "R.J.", г. Стамбул на сумму 199 760,20 долларов США;

- "P.O.", г. Москва на сумму 49 162 долларов США;

- "М.Р." на сумму 221 600 сомов.

В настоящее время Службой проводятся все необходимые досудебные мероприятия, анализируется огромный пакет банковских и бухгалтерских документов, собранных в ходе досудебного производства, заключают в пресс-службе ГСБЭП.