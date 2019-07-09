Батилов: На кону жизнь самого главы государства (видео)

Есть мнение, что причиной возникновения конфликта между действующим и прошлым президентами стало влияние третьих сил в Кыргызстане. Об этом редакции VB.KG заявил председатель ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Болот Батилов.

По его словам, конфликтующие стороны стравили друг с другом агенты внешнего влияния, которые сидят в Жогорку Кенеше и во всех ветвях власти, в том числе и в окружении президента.

- Страна уже де-факто находится под внешним влиянием. Объясню все по порядку. С самого начала независимости появилось много миссий в стране, в том числе и школы Гюлена. К чему это привело. Первое – произошло разгосударствление образовательной системы. Второе – такой же процесс пошел в других сферах: медицина, регистрация и так далее. Это привело к тому, что целое поколение кыргызстанцев заразилось идеями западной идеологии. То есть это была интервенция. Сам Гюлен проповедовал либерально-псевдоисламиские взгляды. То есть, по его словам, надо быть толерантным ко всему, что предлагает глобальный мир, быть лояльным к ценностям ЛГБТ и так далее. Они успели приватизировать образование, медицину и государственную власть, - отметил Батилов.

Президенту Жээнбекову, продолжил собеседник редакции, чтобы разрешить конфликт с бывшим главой государства необходимо пойти на кардинальные шаги.

- Действующий президент должен проявить политическую волю и распустить парламент, депутаты которого создали нынешнюю политическую ситуацию. При этом привлекать к ответственности всех коррупционеров, не взирая на какие-либо личные отношения. Потому что на кону не только государственность, но и жизнь самого главы государства.

Полное интервью председателя ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Болота Батилова смотрите в репортаже VB.KG: