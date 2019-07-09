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Батилов: На кону жизнь самого главы государства (видео)

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- Андрей Заверухин, Бакыт Стамов
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Есть мнение, что причиной возникновения конфликта между действующим и прошлым президентами стало влияние третьих сил в Кыргызстане. Об этом редакции VB.KG заявил председатель ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Болот Батилов.

По его словам, конфликтующие стороны стравили друг с другом агенты внешнего влияния, которые сидят в Жогорку Кенеше и во всех ветвях власти, в том числе и в окружении президента.

- Страна уже де-факто находится под внешним влиянием. Объясню все по порядку. С самого начала независимости появилось много миссий в стране, в том числе и школы Гюлена. К чему это привело. Первое – произошло разгосударствление образовательной системы. Второе – такой же процесс пошел в других сферах: медицина, регистрация и так далее. Это привело к тому, что целое поколение кыргызстанцев заразилось идеями западной идеологии. То есть это была интервенция. Сам Гюлен проповедовал либерально-псевдоисламиские взгляды. То есть, по его словам, надо быть толерантным ко всему, что предлагает глобальный мир, быть лояльным к ценностям ЛГБТ и так далее. Они успели приватизировать образование, медицину и государственную власть, - отметил Батилов.

Президенту Жээнбекову, продолжил собеседник редакции, чтобы разрешить конфликт с бывшим главой государства необходимо пойти на кардинальные шаги.

- Действующий президент должен проявить политическую волю и распустить парламент, депутаты которого создали нынешнюю политическую ситуацию. При этом привлекать к ответственности всех коррупционеров, не взирая на какие-либо личные отношения. Потому что на кону не только государственность, но и жизнь самого главы государства.

Полное интервью председателя ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Болота Батилова смотрите в репортаже VB.KG:


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URL: https://www.vb.kg/379730
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, школа, экстремизм, конфликт, Кыргызстан, активисты
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Комментарии
Чынгыз
09.07.2019, 16:55

Один единственный путь- посадить Атамбаева! Чем раньше, тем лучше для страны!

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Бекерчи
09.07.2019, 17:13

Так много экспертов стало  в стране аж тошнит, Атамбаев виновен об этом все знают, он как гражданин должен ответить перед законом. 

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