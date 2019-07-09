Вывод денег Матраимовым. "За" и "против"

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями представила первые результаты расследования дела о выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов.

"Следствием установлены финансовые операции в ряде банковских учреждений республики, наименования которых не могут быть разглашены, в связи с чем банковские учреждения будут пронумерованы", - рассказали в ГСБЭП.

Так, выявлено, что ИП Саймаити Айеркен (Saimaiti Aierken) имеет расчетные счета в банке № 1. На них в Ошском филиале банка с 2011 по 2014 год произведено 130 взносов, которые делали, как физические лица, так ИП Саймаити Айеркен. Общая сумма взносов составила 22 миллиона 496,1 тысяч долларов - из них сомами внесено 1 миллион 414,5 тысяч и рублями – 85 миллионов 910 тысяч.

Установлено, что за указанный период времени с этих расчетных счетов было совершено 105 денежных переводов в Турцию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Германию, Латвию и Россию на общую сумму 22 миллиона 496,1 тысячи долларов. Назначение платежей – оплата по контрактам на поставку текстильной продукции.

Банки №2, №3, №4, №5. №6, №7 и №8, а также №10 и №11 также принимали взносы и осуществляли переводы средств в страны ближнего и дальнего зарубежья, согласно контрактам на поставку текстильной продукции.

В банке № 9 ОсОО "Абдыраз" имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года сделано 17 взносов на сумму 6 миллионов 903,9 тысячи долларов. С этого счета ИП Саймаити Айеркен сделало 17 денежных переводов в Турцию, Панаму, Китай, Великобританию, Британско-Виргинские острова, Белиз и Казахстан на сумму 68,6 миллиона долларов. Назначением платежей являлись контракты на поставку строительных материалов, запчастей, а также продуктов питания.

Как сообщила ГСБЭП КР, всего за указанный период времени физическими и юридическими лицами сделано 2 тысячи 303 взноса на общую сумму 519 миллионов 560,3 тысячи. К ним в ходе перевода добавлена и другая валюта, которая в итоге конвертирована в 646 миллионов 879,6 тысячи долларов.

"Эти деньги 2 тысячами 631 переводом через расчетные счета ИП Саймаити Айеркен, ОсОО "Абдыраз" и ЧП Wufuli Bumailiyamu переведены в государства зарубежья по различным контрактам. Сейчас по этим компаниям назначены налоговые проверки", - сообщила финансовая полиция КР.

По мнению политолога Кубатбека Асанова, Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями в рамках проведенного расследования подтвердила заявления, ранее сделанные представителями семьи Матраимовых о том, что эти деньги не выводились из Кыргызстана, а переводились в рамках оплаты по международным контрактам.

- Расследование ГСБЭП, по сути, определило объемы товарооборота ИП Саймаити Айеркен с зарубежными партнерами за 2014 -2018 годы, которые составили порядка 646 миллионов долларов. Это обычная процедура безналичных переводов между компаниями – одни предоставляют товар, вторые производят оплату за полученную продукцию. Но это называется переводом денег, а не выводом, как это пытаются представить. Другой вопрос, что сейчас финполу предстоит выяснить законность происхождения этих средств, а также выявить, не уклонялась ли компания от уплаты налогов. Но это уже совсем другой ракурс дела, - отметил эксперт в беседе с VB.KG.

Также, ГСБЭП сообщила о том, что озвученные и показанные в видеорепортаже расследования СМИ документы банковских переводов на общую сумму 2,3 миллиона долларов, якобы, произведенных в адрес расчетного счета ОБФ "Фонд имени Исмаила Матраимова" ИП Саймаити Айеркен, не нашли подтверждения.

"По результатам проверки деятельности "Фонда имени Исмаила Матраимова" установлено, что он занимается благотворительностью и не осуществляет какую-либо экономическую деятельность. Имеет расчетный счет в одном из банков республики, на который, согласно договорам о добровольном пожертвовании, вносятся денежные средства", - говорится в сообщении финансовой полиции.

Как сообщили в ГСБЭП, журналисты представили следствию документы на 22 миллиона 721,3 тысячи долларов, однако, основной пакет документов, продемонстрированных в расследовании, до сих пор не представлен.

"Сейчас проводятся все необходимые досудебные мероприятия, анализируется огромный пакет банковских и бухгалтерских документов, собранных в ходе досудебного производства. В этой связи, мы настоятельно просим журналистов представить все озвученные в его видеорасследовании документы, которые неоднократно были истребованы следствием", - подчеркнули в ГСБЭП.

- Почему автор скандального расследования до сих пор не предоставил следствию все документы, на которые он опирался в рамках своего расследования, не понятно. Не исключено, что эти документы – подделка или же их вообще не существует. Так или иначе, очевидно, что доказательств того, что Матраимовы "вывели за рубеж 700 миллионов долларов" нет, - отметил политолог Кубатбек Асанов.

Напомним, поводом досудебного производства стал репортаж одного из отечественных СМИ, которые после выхода скандального расследования заявили, что не утверждают, а лишь предполагает, что к выводу 700 миллионов долларов из Кыргызстана причастны Матраимовы.

- Так или иначе расследование создало большой ажиотаж вокруг персоны Райыма Матраимова, изначально складывалось впечатление, что это был заказ неких сил, направленный на создание резонанса и формирование определенных общественных настроений. По сути, нет ни одного факта, доказывающего причастность бывшего зампредседателя ГТС КР к тем вещам, в которых его обвиняют. Были только домыслы, которые требовали проверки, - рассказал в интервью VB.KG политолог Марат Казакпаев.

Его радует, что наконец-то появились итоги расследования финполиции, которая уже давно должна была расставить все точки над "и".

- Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями долго молчала, создавая тем самым почву для распространения разных домыслов, поэтому нужно, чтобы они держали общественность в курсе расследования и оперативно освещали в СМИ его результаты, - добавил эксперт.

В свою очередь политолог Игорь Шестаков отметил, что в свете политической ситуации в Кыргызстане, когда идет противостояние бывшего президента и действующей власти, а также уже началась предвыборная кампания, Матраимовы стали удобной мишенью для отдельных политических сил, которые за их счет пытаются набрать себе политические очки.

- Борьба с коррупцией должна идти на системном уровне, и в этих вопросах не должно быть политики и популизма, иначе, как фактор коррупция искоренена не будет. Если в отношении действующего или бывшего должностного лица имеются основания для возбуждения уголовных дел, то эти уголовные дела должны возбуждаться. Если оснований нет, то не должно быть прецедентов, когда тот или иной чиновник назначается коррупционером по версии социальных сетей, - подчеркнул Игорь Шестаков.