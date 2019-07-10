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Бишкекчане протестуют против частного футбольного поля под своими окнами

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- Оксана Гут
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В редакцию VB.KG обратились жители трех многоквартирных домов – 26, 29/1 по улице Туголбай Ата и Усенбаева 3. Они протестуют против строительства частного футбольного поля, мини-гостиницы и автостоянки под своими окнами.

Застройщик – некий Ахмед Джумабаев, который сам живет неподалеку, в конце апреля получил заключение от МП "Бишкекглавархитектуры" на размещение устройства модульной сетки для мини-футбольного поля на территории временного пользования. С того времени и началось активное противостояние местных жителей с предприимчивым соседом. Они уверены, что разрешительные документы если и были получены, то незаконным способом.

К сожалению, отстоять зеленую зону, защищающую жителей 26-го дома от пыли и выхлопных газов со стороны проезжей части, не удалось.

Несколько десятков 20-летних деревьев и молодых саженцев, со слов обратившихся, были жестоко вырублены, пни выкорчеваны. От тенистого "оазиса" не осталось и следа, теперь из окон своих квартир жители видят выжженный солнцем пустырь. А скоро на этом месте появится футбольное поле, вместе с ним – шум, склоки футболистов и крики болельщиков. И это, как говорит Татьяна Селезнева, с 10 часов утра до 10 вечера.

- У нас почти у всех спальни выходят на эту сторону. Это значит, что мы не сможем ни отдохнуть нормально, ни окна открыть вечером. Сами понимаете, как спокойно можно жить рядом с футбольным полем. А оно будет практически в двух метрах от нашего палисадника. А если вдруг пожар? То к нам даже пожарные машины подъехать не смогут! – возмущается жительница.

Что касается строительства мини-гостиницы и автостоянки напротив дома по Усенбаева 3, то оно еще не началось, да и разрешительных документов жильцы пока не видели. Но уже собрали подписи "против" такого соседства.

Более того, как сообщили протестующие, в начале мая они подали заявление в Свердловский РОВД о незаконной вырубке деревьев и отдельно об угрозе жизни и здоровью. Ведь в адрес активистов сыпались угрозы, говорит Полина Котулева.

- Месяц дело не рассматривалось. Нам жильцам говорят, что мы ничего не добьёмся. Сейчас этим занимается наш юрист. Также я узнала, что Ахмед Джумабаев подал иск на жителей нашего дома о защите чести и достоинства. В чем именно претензия я не понимаю, потому что ему никто даже не грубил. 24 июля будет суд, - рассказывает жительница 26-го дома.

Со слов местных жителей, если правоохранительные и столичные органы власти не защитят их права, то они обратятся в суд.

Подробнее в видеосюжете VB.KG.


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URL: https://www.vb.kg/379748
Теги:
Азиз Суракматов, Бишкекглавархитектура, ГУВД, мэрия, строительство, суд, футбол, Бишкек, Кыргызстан, мэр, вырубка деревьев
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