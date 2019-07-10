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Тилек Токтогазиев намерен поставлять в Швейцарию продукты из Кыргызстана

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- Бакыт Стамов
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Молодой предприниматель Тилек Токтогазиев, который ранее изъявил желание быть министром сельского хозяйства, провел успешно переговоры с известной швейцарской компанией о закупке отечественных фруктов и овощей. Об этом бизнесмен написал на совей странице в соцсети.

По его словам, он приглашает всех кыргызстанцев, кто хочет работать с иностранной компанией.

"Переговоры с представителями Нестле прошли успешно. Они заинтересованы работать с Кыргызстаном. В ходе моей презентации выяснилось, что Дионис, отвечающий в глобальном Нестле за закупки сырья, раньше работал в Helvetas и много раз приезжал в Кыргызстан. Он сказал, что самый вкусный помидор, который он когда-либо пробовал, был из Джалал-Абада. Много солнечных дней, чистая ледниковая вода и чистый горный воздух придают нашим овощам, фруктам и ягодам насыщенный и яркий вкус. Всё это и соблюдение высоких стандартов выращивания и переработки позволит снабжать Нестле очень качественным сырьем.

Теперь мы договорились, что перейдем к конкретным овощам, фруктам, ягодам и орехам с указанием объемов. Они готовы закупать сырье в переработанном сублимированном виде. Они готовы инвестировать в проекты!

Кто хочет работать с Нестле, я приглашаю вступить в Альянс аграрных ассоциаций и производителей Кыргызстана. Нам нужно консолидироваться для входа на глобальные рынки! Поэтому фермеры и переработчики Кыргызстана, объединяйтесь!", - обратился он к соотечественникам.

Напомним, ранее бизнесмен Тилек Токтогазиев выдвинул себя на должность министра сельского хозяйства, но его кандидатуру не поддержал премьер-министр, сославшись на его молодость. Общественность, большая часть которой поддержала молодого бизнесмена, от таких слов осталась просто в недоумении.

Так, некоторые пользователи интернета напомнили главе кабмина про 26-летнего мэра Балыкчи, который прыгнул на место градоначальника с должности помощника полпреда правительства КР в Иссык-Кульской области. Разумеется, про опыт в управлении городом говорить не приходится.


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URL: https://www.vb.kg/379759
Теги:
бизнес, инвестиции, сельское хозяйство, Швейцария, Кыргызстан, Минсельхоз
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