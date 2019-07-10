Ближайший сподвижник Матраимова назвал его недостаток

Тренер спортивного клуба "Erem" и лидер политического движения "Куч биримдиги" Шайлообек Атазов поделился с редакцией VB.KG своим мнением относительно экс-заместителя главы ТС КР Райымбека Матраимова. Последний, напомним, является президентом вышеуказанного спортклуба.

По словам Атазова, за последнее время Матраимова чересчур начали очернять в соцсетях сторонники Атамбаева. При этом используются самые грязные методы.

- Мало кто знает, каким на самом деле человеком является Райымбек Матраимов. Он очень простой и настоящий патриот своей страны. Он помогает многим людям: строит сиротам дома, оплачивает операции, отдаленным селам проводит воду, строит мосты и так далее. Но самое главное, он поддерживает отечественный спорт. К примеру, многие спортсмены получали и до сих пор получают от него финансовую поддержку. Помните, я рассказывал, что недавно он оплатил расходы сборной по боксу, которая поехала на чемпионат Азии по боксу. И это только один пример, многим спортсменам он оплатил расходы на зарубежные поездки, - сказал он.

Достоинством или недостатком Матраимова, убежден собеседник редакции, можно назвать то его качество, что он не пиарит себя и не хвастается своими делами.

- Он не хвастун. Заявляю об этом, как человек, который много лет его знает. В отличие от того же Атамбаева он не привык пиарить себя на каждом шагу. Придет время и все больше людей узнают о его благих делах. Все больше становится молодых людей, которых он поддержал в спорте, и они обязательно тоже скажут свое слово. Все мы поддерживаем Райымбека Матраимова – настоящего патриота Кыргызстана, - добавил он.

Напомним, ранее пресс-служба ГСБЭП при правительстве КР опубликовала промежуточные итоги проводимого досудебного производства "О выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов США", согласно которым выяснилось, что фонд Матраимова не замешан в какой-либо экономической деятельности.