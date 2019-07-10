Убийство экс-главы кыргызской диаспоры заказал выходец из КР - СМИ

Киллеров к экс-главе кыргызской диаспоры в Екатеринбурге Камчыбеку Каримову подослал его земляк, некий Замир по кличке "Зама", недавно отбывший срок в колонии, пишет Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По их сведениям, Зама отбывал наказание за тяжкое преступление и несколько месяцев назад вышел на свободу. Он имеет российское гражданство, но является уроженцем Кыргызстана.

Ранее в российских правоохранительных органах сообщили, что установлены личности киллеров.

Напомним, Камчыбека Каримова был убит днем 2 июля в жилом районе Екатеринбурга. Каримов занимался бизнесом, и в день убийства он нес сумку с 19 млн рублей. Грабители попытались завладеть сумкой, однако Каримов оказал сопротивление, нападавшие успели забрать лишь 2 млн. Однако, экс-глава диаспоры скончался от полученных огнестрельных ранений.