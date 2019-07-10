Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Убийство экс-главы кыргызской диаспоры заказал выходец из КР - СМИ

249  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Киллеров к экс-главе кыргызской диаспоры в Екатеринбурге Камчыбеку Каримову подослал его земляк, некий Замир по кличке "Зама", недавно отбывший срок в колонии, пишет Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По их сведениям, Зама отбывал наказание за тяжкое преступление и несколько месяцев назад вышел на свободу. Он имеет российское гражданство, но является уроженцем Кыргызстана.

Ранее в российских правоохранительных органах сообщили, что установлены личности киллеров.

Напомним, Камчыбека Каримова был убит днем 2 июля в жилом районе Екатеринбурга. Каримов занимался бизнесом, и в день убийства он нес сумку с 19 млн рублей. Грабители попытались завладеть сумкой, однако Каримов оказал сопротивление, нападавшие успели забрать лишь 2 млн. Однако, экс-глава диаспоры скончался от полученных огнестрельных ранений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379775
Теги:
грабеж, Россия, убийство, диаспора, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  