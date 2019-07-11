Что будут обсуждать Путин и Жээнбеков на встрече в Кремле?

Сегодня в Москве состоится встреча президентов России и Кыргызстана Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова. О незапланированной встрече стало известно всего за несколько часов до ее начала. Кроме того, проходить она будет на фоне безуспешных попыток правоохранительных органов КР допросить бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Политолог Марс Сариев рассказал VB.KG, что противостояние между бывшим и действующим президентом в какой-то мере станет предметом обсуждения, но далеко не единственной и не главной темой разговора.

- Алмазбека Атамбаева, в его новой роли некоего полевого командира, могут использовать как игровую фигуру внешние силы. При ситуации двоевластия в стране можно разыграть множество карт - исламскую, гюленовскую, национальную и так далее. Москву настораживает, что не только в Кыргызстане растет напряжение. В Грузии, Армении, в Казахстане происходят политические процессы, которые далеко не всегда идут естественно, часто их подогревают и подталкивают внешние игроки. В Кыргызстане сценарий внешнего вмешательства тоже вполне вероятен, - считает политолог.

По его мнению, Бишкек ранее посылал сигналы Москве об опасной ситуации. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ясно дал понять, что происходящее в республике - ее внутренние дела.

- Я думаю, сейчас позиция Москвы изменилась. Они понимают, что могут потерять Центральную Азию и поэтому в срочном порядке организовали эту встречу, на которой стороны в приватной обстановке поделятся имеющейся у них информацией, - говорит Марс Сариев.

При этом он отмечает, что форс-мажор произошел вовсе не в Бишкеке, как предполагают многие, а на саммите "Большой двадцатки", который проходил 28-29 июня в Японии.

- Что-то там произошло. Были приняты некие решения, последствия которых мы сейчас наблюдаем по всему региону. Начались какие-то процессы, которые попытаются взять под контроль. Кроме того, беспокоит ситуация на границах. Талибы захватывают все больше территорий, власти теряют контроль и это становится реальной угрозой для безопасности стран Центральной Азии и Кавказа, - заключил Марс Сариев.

Отметим, встреча состоится сегодня в Москве. Накануне президент Сооронбай Жээнбеков находился в Швейцарии с запланированным визитом. На обратном пути в Бишкек он посетит с краткосрочным визитом Кремль.