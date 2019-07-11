Глава Госрегистра прокомментировал дефицит водительских удостоверений

Новые водительские удостоверения будут печататься также, как и ID-паспорта. Об этом сегодня, 11 июля, на пресс-конференции сообщил председатель Государственной регистрационной службы КР Алмаз Мамбетов.

- Мною было принято решение, что новые водительские удостоверения будут печататься, как и ID-паспорта. Цветной принтер – это вчерашний день. Печать будет на лазерном гравировщике. Таких машин в ГП "Инфоком" пять, но только три задействованы. На сэкономленные деньги – 27 млн сомов мы планируем закупить технику для центра оцифровки: компьютеры, сканеры и прочее, - сказал Мамбетов.

Чиновник отметил, что тендер на водительские удостоверения прошел, но окончательные результаты будут озвучены позже. Одно ясно, что новые права будут стоит дешевле.

Пока же водителям выдаются временные удостоверения, как и техпаспорта, причем совершенно бесплатно, заявил глава Госрегистра.

- В запасе у ГРС есть определенное количество водительских удостоверений, сколько – не могу сказать. Но те водители, которые выезжают за пределы страны, возят грузы, например, получают документы беспрепятственно, - заключил Алмаз Мамбетов.

Для справки: По данным ГРС, с 1 января по май 2019 года было выдано 49 тысяч 179 водительских удостоверений и 170 тысяч 150 свидетельств о регистрации транспортных средств.