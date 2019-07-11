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Соглашения и договоренности Кыргызстана. Есть ли толк?

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- Виктория Гунгер
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Накануне в рамках визита в Швейцарию президент КР Сооронбай Жээнбеков провел встречу с представителями крупного бизнеса этой страны, уже работающего в Кыргызстане. Участники встречи выразили готовность к реализации совместных инвестиционных проектов в различных сферах экономики. По итогам бизнес-диалога подписан ряд документов в сферах медицины, агропромышленного комплекса и др. Такую информацию сегодня сообщили в Аппарате президента КР.

Несколькими днями ранее подобный пакет соглашений подписан с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Она заявила, что ЕС планирует направить финансирование на бюджетную поддержку страны и оказание помощи сельским регионам, инфраструктурным проектам в сфере цифровизации и образования. Будет уделено внимание и экономической сфере.

В рамках подобных встреч в очередной раз поднимался вопрос о готовности нашей страны поставлять экологически чистые овощи, фрукты, орехи, мед, фасоль на рынки других государств. Однако, несмотря на то, что подобные соглашения подписываются постоянно, экспортного и инвестиционного бума в стране за время независимости так и не произошло. Озвученные предложения остались, по большей части, планами на бумаге.

Импорт & экспорт

Так, согласно данным Минэконома за первый квартал текущего года, объем импорта только из Китая в Кыргызстан более чем в 30 раз превышал объемы экспорта КР в эту страну. Такое несоответствие привело к отрицательному сальдо торгового баланса. И в прошлом году оно составило лишь 664,5 миллиона долларов.

Товарообороту КР и ЕС не помогает даже наличие статуса ВСП+, который Кыргызстан получил наряду с другими девятью странами мира. Да, конечно, определенный оборот с отдельными государствами Евросоюза идет. Но и здесь наблюдается импортно-экспортный перекос. Например, в прошлом году бельгийский импорт в КР составил 18 млн евро, а кыргызский экспорт туда - всего 500 тысяч евро.

Что касается зарубежного капитала, то согласно данным Нацстаткома, в прошлом году приток прямых иностранных инвестиций составил 569,8 млн долларов, а отток по сравнению с 2017 годом снизился на 27,7 процентов и составил 523,2 млн долларов.

Правда в статведомстве оговорились, что снизились инвестиции из Китая – на 19 процентов, Казахстана – на 37,2 процента. Но увеличились из России – на 24,9 процента, Нидерландов – на 64,5 процента, Турции – на 19,9 процентов, Швейцарии – в 3,5 раза.

Пинок для бюрократии

Приоритет подобных встреч и соглашений надо рассматривать под определенным углом и отрицать пользу таких встреч нельзя, уверены эксперты.

- Они дают определенный толчок для нашей экономики и бизнеса, в частности, - говорит VB.KG член совета директоров "Евразийского Сберегательного Банка" Гульнара Ускенбаева. - Остальное зависит от того, как мы потом сработаем. Подобные договоренности "наверху" заставляют двигаться нашу госмашину. Если, например, у нас нет лабораторий, иностранные соглашения помогают на уровне государства связаться с представителями других стран, готовых помогать или работать с КР в этом направлении. Конечно, из таких соглашений срабатывают единицы. Но это постепенно дает определенные подвижки. Единственно, очень хочется, чтобы все это происходило системно. А отечественные госорганы содействовали бизнесу не только тогда, когда президент съездил куда-то, а постоянно.

Правда, несмотря на обилие подписанных в этом направлении документов, отечественная продукция по-прежнему плохо продвигается на внешние рынки. Причем, речь идет не только о далеком Европейском союзе, но и ближайшем Евразийском.

- Но плюс, что резонанс от таких визитов помогает преодолевать бюрократические барьеры. Вопрос попадает "на карандаш", и госорганы не могут игнорировать поступающие обращения. Поэтому, такие встречи надо проводить еще более активно, - добавила Ускенбаева.

Конечно, все заключаемые с международными бизнес-представителями договоренности отрабатываются на уровне экспертов еще до момента их подписания. Но вот не все выполняются.

- Например, по тому же ЕС и статусу ВСП+ у нас хорошие возможности. Мы беспошлинно можем поставлять на территорию Евросоюза около 7 тысяч наименований товара. Однако на сегодняшний день эти объемы экспорта минимальны. Правда, подписание таких соглашений еще раз наглядно показывает направленность евро партнеров на сотрудничество с нами, - объясняет VB.KG экс-министр экономики Арзыбек Кожошев .

За стандартами требований

Проблема в том, что стандарты, которые обозначены в ВСП +, КР не может выполнить по причине отсутствия тех же необходимых лабораторий для подтверждения качества продукции. А экспорт идет "по накатанной" - мед, грецкие орехи, фасоль - то есть, небольшие товарные позиции.

- И это надо менять. В этом плане можно, скажем, перенять опыт Пакистана, который является лидером по экспорту в ЕС. В свое время, чтобы пробиться на рынок Европы пакистанский министр торговли и экономики практически постоянно отрабатывал те обязательства, которые были необходимы для поставки товаров. При этом, обращение за опытом Кыргызстана к Пакистану усилило бы партнерство с этим государством. Тем более, что через него пролегает в КР самый близкий выход к морю. Если другими путями в ЕС товар из КР доезжает в среднем за 20-30 дней, использование маршрута КР-КНР-Пакистан, а затем морем до Европы, сократит время доставки продуктов в два раза и уменьшит его конечную стоимость для потребителей. Единственно, этот вопрос нужно отработать с Китаем, - подчеркнул Кожошев.

Что касается Швейцарии, визит в которую проходил все эти дни, то она одна из самых крупных стран по товарообороту в ЕС. К тому же, именно на нее ориентировался первые годы независимости Кыргызстан.

- И поездка в президента в эту Альпийскую страну даст новый импульс нашим финансово-экономическим отношениям. Тем более, Швейцария – монолит в мире по капиталу, - добавил Кожошев.

Ну а пока отечественные власти продолжают вести пространные бизнес-беседы, кыргызстанские предприниматели взяли инициативу в свои руки и в отличие от первых уже добились ощутимых результатов. Так накануне, частный предприниматель Тилек Токтогазиев, чью кандидатуру по причине неопытности отклонили с должности главы Минсельза, написал накануне на своей странице в социальной сети, что швейцарская корпорация "Нестле" готова закупать кыргызстанскую сельхозпродукцию.

"Мы договорились по поставкам плодов, ягод и орехов в указанных объемах. Корпорация готова закупать нашу продукцию в переработанном виде. Также предлагаю всем заинтересованным в экспорте в Европу фермеров присоединяться к Аграрной ассоциации Кыргызстана и Альянсу производителей", - написал Токтогазиев.


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URL: https://www.vb.kg/379808
Теги:
Арзыбек Кожошев, Гульнара Ускенбаева, бизнес, Европа, мясо-молочная продукция, правительство, президент, экспорт, импорт, Европейский союз, Кыргызстан
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