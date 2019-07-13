Средь белого дня отобрали телефон и деньги. Милиция задержала грабителей

Оперативниками службы криминальной милиции УВД Первомайского района г.Бишкек задержаны подозреваемые в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По данным пресс-службы, 10 июля 2019 года через службу "102" ГУВД Бишкека в дежурную часть УВД Первомайского района обратился житель столицы И.С. о принятии мер в отношении неизвестных лиц азиатской внешности, которые 10 июля 2019 года примерно в 15:00 часов, находясь на пересечении улиц Манаса-Фрунзе столицы, угрожая ножом, избили его и завладели мобильным телефоном марки "Редми А-6" стоимостью 6 тысяч сомов. А также денежными средствами в сумме 20 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении на неустановленной автомашине.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района г.Бишкек и начато досудебное производство по статье 202 (разбой) УК Кыргызской Республики.

При проведении комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками службы криминальной милиции УВД Первомайского района Бишкека по горячим следам, в совершении данного преступления были задержаны подозреваемые Д.А., 2000 года рождения и Т.А. 2002 года рождения, в порядке статьи 98 УПК КР водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время в отношении задержанных подозреваемых проводятся дополнительные следственно-оперативные действия в рамках досудебного производства.