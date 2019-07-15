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Финполиция выявила контрабандиста ГСМ, проследив за ним до АЗС Оша

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- ВБ
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Сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП при ПКР по Токтогульскому району и городам Майлуу-Суу, Таш-Комур на посту Тоннельной службы Кара-Куля была замечена грузовая автомашина (бензовоз) марки "Freightliner Columbia", якобы перевозящая нефрас-С50/170 (согласно сопроводительным документам) в количестве 27300 литров под управлением гражданина "Дж.А.". Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП КР.

В связи с тем, что имелось подозрение о том, что в цистерне автомашины фактически перевозится бензин (что предполагает наличие факта уклонения от уплаты налога), а также в целях организации и активизации работы по выявлению фактов правонарушений и преступлений, сопутствующих незаконному вывозу ГСМ, было принято решение о проведении дополнительных мероприятий по установлению пункта назначения указанного ГСМ, фактического содержимого вышеуказанного бензовоза и другое.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 231 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведения досудебного производства было установлено, что вышеуказанная автомашина марки "DAF XF95", напрямую без соответствующих процедур переработки, и без присутствия уполномоченных лиц ГНС осуществляла перелив содержимого ГСМ в одну из АЗС города Ош . Далее, было установлено, что содержимое в цистерне ГСМ, является бензином марки АИ 80, а не как указанный в сопроводительных документах нефрас-С50/170.

Таким образом, в результате противоправных действий гражданина "Дж.А.", выразившихся в фактически неправомерном перевозе и реализации бензина, под видом нефраса С50/170, государственному бюджету нанесен ущерб в виде не уплаченных налогов, на общую сумму 178 тысяч 233 сома.

Вместе с этим, в результате предпринятых мер со стороны сотрудников ГСБЭП указанная ущерб на общую сумму 178 тысяч 233 сома в ходе досудебного производства полностью возмещена в бюджет государства.


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URL: https://www.vb.kg/379902
Теги:
ГСМ, контрабанда, Ош, ГСБЭП, АЗС, Кыргызстан, бензин, ущерб
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