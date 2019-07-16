На замену окон в ЖК нашлось 11 млн, а на ремонт детского дома ни сома?

Почему депутаты Жогорку Кенеша выделили 11 млн сомов на замену окон в своих кабинетах, а для ремонта детского дома, где проживают сироты, средств вообще не нашлось? Таким вопросом задался бывший воспитанник Чуйской школы-интерната, руководитель ОФ "Защита прав детей-сирот" Игорь Беляев. Он опубликовал на своей странице в Facebook обращение к неравнодушным гражданам о помощи в проведении ремонта жилого корпуса, который находится в аварийном состоянии.

Чуйская школа-интернат находится в 80 км от столицы в городе Токмак. От пристального внимания здание скрывают ветвистые деревья, что, кажется, на руку власть имущим. Как говорится, с глаз долой…

Как пишет Беляев, школа-интернат была основана 1956 году, в 1958 ведена в эксплуатацию. Дети сироты и оставшиеся без попечения родителей попадают в это учреждение со всего Кыргызстана. Сейчас в ней учатся и проживают порядка 180 воспитанников. За весь период существования в интернате не проводилось капитального ремонта.

- Мир не без добрых людей, иногда детям привозят сладости, одежду, канцелярские принадлежности. Но, когда мы приезжаем к детям в гости и видим старое советское построение, думаем хоть бы не упал кирпичик на голову ребенка. Условия для проживания плачевные. Старые окна еще при советском союзе были забиты гвоздями, двери не закрываются, полы проваливаются. Но государству как-то не до заботы о детях сиротах, - отмечает Игорь.

Глава общественного фонда рассказал VB.KG, что недавно детский дом дождался "подарка" от Жогорку Кенеша. В здание парламента купили новые ковровые дорожки, а старые за ненадобностью отдали в школу-интернат. Они так и лежат сложенные, так как их состояние ужасное, говорит Беляев.

- Давайте совместными усилиями сделаем ремонт жилого корпуса, очень скоро начнется учебный год...и детям будет приятно жить в тёплых комнатах, где можно будет открыть окно, чтобы проветрить помещение, - просит Игорь.

Он отмечает, что за каждый собранный сом готов отчитаться.

- По контролю за финансами будет создана специальная комиссия. Деньги на руки директору школы-интерната выдаваться не будут. Будут закуплены необходимые материалы и произведен ремонт. Дети мечтают об этом. Кроме неравнодушных граждан, как получается, им помочь некому, - заключил собеседник.

Для справки:

В начале июля на портале госзакупок было опубликована заявка на 11 миллионов 176,2 тысячи сомов на замену окон в здании Жогорку Кенеша. Согласно тендеру, до 20 октября компании-победителю предстоит заменить все старые окна с 1-го по 4-й этаж.