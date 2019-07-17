Убийство прокурора: Есть версия, что Мамажакыпова убили еще до выстрела

В убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова подозревают бывшего главу УКС Баткенской области Мелиса Калыкова. Его адвокаты убеждены, что следствие идет с нарушениями. Более того, сторона подозреваемого утверждает, что согласно собственному расследованию выяснилось, что Калыков никак не мог убить прокурора области. Об этом редакции VB.KG рассказал адвокат Сартбай Жайчыбеков, который представляет интересы обвиняемого.

По его словам, в этом деле очень много нестыковок, которые следствие и эксперты пытаются скрыть.

- В целом очень много моментов, которые наводят на мысль, что следствие идет с нарушениями и ведется односторонне. Когда Калыкова задержали, то изъяли все его вещи. Также осмотрели его машину. При этом самих прокуроров никаким образом не проверили. И только по прошествии 25-28 дней, когда на допрос их вызвали, то у них попросили вещи для экспертизы. Так же не пойдет. Даже есть такие случаи, когда у прокурора Баткенского района Калыбекова машину хотели осмотреть, но он не дал им. Он дал им только травматический пистолет, который у него в салоне авто находился, а саму машину не дал осмотреть. А осмотр машины провели только через 16 дней после убийства. А до этого эту машину сколько раз чистили, сколько раз мыли этого никто не знает. Даже не стоило провести осмотр через столько времени. А вещи изъяли вообще ровно через 28-29 дней. Еще и на допросе этот прокурор говорит, мол он дал указание экспертам проверить вещи, стиранные они или нет. Кто он такой чтобы давать указание экспертам, ведь к тому времени его уже отстранили, - сказал Жайчыбеков.

Первую часть интервью с адвокатом подозреваемого в убийстве прокурора области смотрите в репортаже VB.KG: