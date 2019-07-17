Финпол "накрыл" нелегальную майнинг ферму в Бишкеке

Организаторы фермы причинили ущерб государству на сотню миллионов сомов

Сотрудники ГСБЭП провели обнаружилди в Бишкеке нелегальную майнинг-ферму по добыче биткоинов. Ущерб от ее деятельности составил около 200 млн сомов.

По данным Финпола, майнинг ферму организовали гражданин Китая Л.П. и кыргызстанец А.А. Они открыли ОсОО, которое по документам занималось изготовлением программного обеспечения, на деле же тысячи машин днем и ночью занимались добычей биткоинов. Во время обыска в офисе сотрудники ГСБЭП обнаружили 8 тысяч функционирующих майнеров (следующих моделей S9i – 6 615 шт., Т9+ - 1 451 шт., L3+ -399 шт.). Владельцы фермы не смогли пояснить силовикам каким образом к ним попала техника. У них не было ни чеков, ни таможенных накладных или иных документов. Налоги фирма не оплачивала, так как по документам ничего не производила.

Оборудование для получения криптовалюты круглосуточно было подключено к сетям электричества. В Финполе отмечают, что ферма потребляет примерно столько же электроэнергии, как целый микрорайон или производственное предприятие. Поставки огромного объема энергии обеспечивала частная посредническая компания ОсОО "К.Т.", учредителем которой является А.А. , тот самый гражданин Кыргызстана, который является владельцем фермы. За несколько месяцев на поставках электричества компания заработала 21 млн сомов, при этом не оплачивая налоги (оплата электричества составляла 13 млн сомов в месяц).

Сейчас Финпол подсчитывает ущерб, который нанесла ферма государству. Речь идет о сотнях миллионов сомов: неоплаченные таможенные пошлины за ввоз оборудования - 183 млн сомов, не выплаченные налоги - около 13-14 млн сомов.

Кроме того, проверяются действия чиновников Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, которые отпускали электроэнергию в таких объемах, Госэкотехинспекцию. Которая приняла здание в эксплуатацию.