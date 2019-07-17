Абылгазиев предложил корейским инвесторам больше вкладывать в Кыргызстан

Республика Корея является для Кыргызской Республики одним из наиболее близких партнеров в Азиатском регионе. Об этом Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев сказал сегодня на кыргызско-корейском бизнес-форуме в городе Бишкеке, организованном в рамках официального визита Премьер-министра Республики Ли Нак Ёна в Кыргызстан.

Он напомнил, что в 2018 году объем товарооборота между нашими странами составил менее 30 млн долларов США.

"Считаю, что мы не в полной мере используем имеющийся потенциал. У нас есть хорошие возможности для улучшения взаимного торгово-экономического сотрудничества. Сегодня в стране зарегистрировано 976 предприятий с корейским капиталом, из них 352 – это совместные предприятия. Для экономики любой страны иностранные инвестиции – локомотив, заставляющий ее двигаться вперед. С этой точки зрения Ваше личное участие, уважаемый господин Премьер-министр в работе бизнес-форума повысит взаимное доверие между бизнесменами двух стран", - сказал Абылгазиев.

Глава правительства отметил, что корейский бизнес является одним из передовых в мире в части применения высокотехнологичных производств.

"Учитывая это, хочу предложить корейским инвесторам рассмотреть нашу республику в качестве одного из приоритетных направлений инвестирования. Участие в Евразийском экономическом союзе позволяет беспрепятственно перемещать товары, произведенные в республике, на территории Евразийского экономического союза. Кроме того, мы обладаем статусом ВСП+, что позволяет не платить таможенные пошлины на более чем 6000 видов товаров при экспорте в страны Европейского Союза. Поэтому, я призываю корейских инвесторов к тесному сотрудничеству", - отметил он.

Премьер-министр добавил, что сегодня в республике созданы самые благоприятные условия для ведения бизнеса, проделана большая работа по совершенствованию инвестиционной привлекательности государства и защиты прав инвесторов.

"В стране создан один из самых либеральных налоговых режимов в регионе. Налог на прибыль и подоходный налог составляет 10 процентов, налог на добавленную стоимость - 12 процентов. В отдельных районах субъекты предпринимательства освобождены от уплаты 4 видов налогов: налога с продаж и на прибыль, земельного налога и налога на недвижимость сроком от 5 до 10 лет. Освобождение от налогов применяется к сельскохозяйственным производителям и торгово-логистическим центрам. Кроме того, импорт технологического оборудования освобожден от таможенных пошлин, а новые предприятия освобождены от проверок сроком на три года", - подчеркнул он.

Особое внимание Мухаммедкалый Абылгазиев обратил на то, что в стране действует либеральный валютный режим, позволяющий беспрепятственное перемещение капитала и денежных средств.

"Вместе с тем Кыргызская Республика обладает огромной возможностью производить и экспортировать экологически чистые виды продукции, которые могут найти своего потребителя на рынке Республики Корея. Вместе с тем для успешного взаимовыгодного сотрудничества нам необходимо работать над сокращением тарифных и нетарифных барьеров во взаимной торговле", - сказал Премьер-министр.

Глава Правительства подчеркнул, что в рамках Года развития регионов и цифровизации страны приоритетным направлением для нас является реализация планов по развитию регионов, создание системы электронных удостоверений личности, а также продвижение проектов в области сельского хозяйства и здравоохранения.

"В этой связи мы заинтересованы в изучении успешного опыта корейской стороны в области развития регионов, цифровой и зеленой экономики. Особо хотел бы отметить влияние движения "Мое село", которое придало значимый импульс развитию всей Южной Кореи. Я убежден, что сегодня состоятся конструктивные переговоры между бизнес-сообществами двух стран, которые несомненно приведут в ближайшем будущем к достижению взаимовыгодных договоренностей", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

В свою очередь Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён констатировал, что Кыргызская Республика обладает хорошей возможностью для выхода на мировые рынки и подчеркнул, что корейская сторона готова активно работать над увеличением товарооборота между двумя странами, продолжив и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество.