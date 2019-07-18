Тургуналиев: Атамбаев попал под влияние "жайсановцев"

Не так давно бывший президент Алмазбек Атамбаев на встрече с манасчи Талантаалы Бакчиевым рассказал о предательстве, которое, по его словам, свойственно некоторым кыргызам. В качестве подтверждения своих слов Атамбаев привел в пример эпос "Манас".

По словам бывшего главы государства, даже великодушного хана и баатыра предавали его соратники и близкие люди.

- Когда я был в Германии, что читал один из первых вариантов эпоса "Манас", где сказано, что когда он потерял власть и умирал, то его все предали. В том числе Бакай и воины Кырк чоро. Я очень сожалею, что не выпустил тот вариант, который стал бы напоминанием современным кыргызам, что и сегодня есть такие, кто может предать, - заявил Атамбаев.

Сразу же после выступления бывшего главы государства в соцсетях некоторые пользователи интернета критически отнеслись к его словам. В частности, по поводу предательства Бакая.

Назвал слова Атамбаева извращением эпоса и президент Национальной академии Манаса и Айтматова Топчубек Тургуналиев, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями.

По его словам, Бакай, который был величайшим государственным деятелем, никогда не предавал Манаса.

- Бакай по существу возглавлял ту элиту, которая стояла во главе государственного строительства и идеологии. Даже после гибели Манаса Бакай никогда и никого не предавал. Это совершенное извращение эпоса "Манас". Я в этом усматриваю то, что у Алмазбека Атамбаева крыша совсем поехала. На него, возможно, влияют те люди, которые давно занимаются извращением эпоса. Я имею в виду "жайсановцев". Помните, наверное, 3 года назад Джумгальский районный суд запретил книгу одной из представительниц этого движения Бубу Мариям Муса кызы "Айкол Манас", которую признали экстремистской. Эту книгу превозносили тогда депутат Каныбек Иманалиев, режиссер Эрнест Абдыжапаров и другие известные люди. Этих "жайсановцев" разгромили, но, тем не менее, они не оставляют попыток заявить о себе. Единственное, в некоторых вариантах эпоса действительно говорится о предательстве близких Манаса. Это его отец Жакып и еще несколько родственников, но про Бакая нигде такое не говорится. Поэтому я не понимаю, как у этого человека язык поворачивается говорить такое. Да еще откровенно и публично. Думаю, у него с головой не все в порядке, - поделился своим мнением Тургуналиев.

Бакай был человеком высоких моральных качеств, продолжил собеседник редакции, о чем свидетельствует его переход в идеальный мир.

- В эпосе "Сейтек" только некоторые близкие люди Манса переходят в совершенно идеальный мир. Это не религиозный мир и не потусторонний, это мир совершенно идеальных людей. Речь идет о самом Бакае, Каныкей, Чыйырды, Айчурок. Даже сам Манас не переходит в этот мир, потому что имел небольшие грехи. Помните Манас на тое ударил одного из ханов. То есть, зачастую, он был не сдержан в гневе, - сказал он.

Отметим, Джумгальский районный суд 15 июля 2016 года признал десятитомник "Айкол Манас" под авторством Бубу Мариям Муса кызы экстремистским. Суд посчитал, что указанное издание унижает национальное достоинство кыргызского народа и искажает исторические моменты.