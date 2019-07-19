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Финпол выявил повторный факт ввоза ГСМ под видом нефраса

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- ВБ
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Сотрудниками УГСБЭП по городу Ош совместно с АКС УГКНБ в ходе проведения соответствующих мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота подакцизной группы товаров при вьезде на территорию города Ош были остановлены две грузовые автомашины (бензовозы), якобы перевозящие нефрас (согласно сопроводительным документам) в количестве 77 720 литров. Однако по факту груженный бензином - "Аи-80".

В связи с тем, что имелось подозрение о том, что в цистерне автомашины фактически перевозится бензин (что предполагает наличие факта уклонения от уплаты налога), а также в целях организации и активизации работы по выявлению фактов правонарушений и преступлений, сопутствующих незаконному вывозу ГСМ, было принято решение провести соответствующую экспертизу по установлению провозимого ГСМ. Так, по результатам экспертизы было установлено, что в указанных машинах провозился бензин-"Аи-80", а не как указанный в сопроводительных документах нефрас.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 231 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет) Уголовного кодекса КР.

Таким образом, в результате противоправных действий, выразившихся в фактически неправомерном перевозе бензина, под видом нефраса, государственному бюджету нанесен ущерб в виде не уплаченных налогов, на общую сумму 675 тысяч 483 сома.

В настоящее время ГСБЭП проводятся мероприятия, направленные на установление причастных лиц, а также на возмещение ущерба в бюджет государства.

Напомним, ранее сотрудниками ГСБЭП была также пресечена аналогичная попытка ввоза ГСМ под видом нефраса.


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URL: https://www.vb.kg/380053
Теги:
ГСМ, контрабанда, Ош, ГСБЭП, Кыргызстан
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