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СДПК призывает силовиков помнить о последствиях

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- ВБ
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Вчера, 19 июля, состоялось экстренное собрание Народного штаба в Кой-Таше. В связи со сложившейся ситуацией в стране было принято решение о создании постоянных органов: Совета Народного штаба и Исполнительного комитета. Об этом сообщает пресс-служба СДПК.

По данным пресс-службы, вновь созданные органы будут координировать и регулировать работу Народного штаба.

"1) Народный штаб считает, что единственным выходом из сложившейся ситуации может быть возвращение государственных органов в правовое поле;

2) Народный штаб обращается к сотрудникам силовых структур с призывом помнить об ответственности за выполнение преступных приказов;

3) Народный штаб призывает политические силы, общественные движения, а также граждан Кыргызстана объединить усилия в борьбе против беззакония и сообща создать масштабное народное движение за возвращение страны на путь правового государства и устойчивого роста экономики", - говорится в сообщении партии.


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URL: https://www.vb.kg/380076
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, МВД, СДПК, конфликт, Кыргызстан
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Комментарии
Арсен
20.07.2019, 13:05

Сборище мородероа и анархистов, что ещё о них скажешь? Собрались 2 сотни человек и ставить ултиматумы, говоря голосом всего народа

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