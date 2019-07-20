В Бишкеке оштрафовали церковь "Вера"

В Ленинском районе провели мониторинг деятельности религиозных учреждений – мечетей, медресе, церквей, намазкана.

Комиссией, куда вошли представители акимиата, Государственной комиссии КР по делам религий, УВД Ленинского района, центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, центров семейной медицины, МТУ проверены религиозные учреждения на территории района.

За несоблюдение санитарных норм, отсутствие медосмотра со стороны санэпиднадзора выдано 3 санитарных предписания. Также составлен протокол руководителю церкви "Вера" и наложен штраф в размере 5 тысяч сомов.

Справка: На территории Ленинского района функционируют 5 медресе, 2 дома милосердия, 18 мечетей, 21 намазкана, также 11 церквей: "Вера", "Народов", "Брат Афрет и брат Райкин", "Община", "Община свидетелей Иеговы", "Ковчег Спасения", "Евангелия", Корейская "Евангельско-Христианская", "Христиан Адвентистов Седьмого дня", "Саентологическая", "Иисуса Христа".