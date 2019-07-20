Мамасалиев: Баррикады не помогут Атамбаеву в случае принудительного привода

Призыв Народного штаба в Кой-Таше ко всем гражданам Кыргызстана создать масштабное народное движение за возвращение страны на так называемый путь правового государства можно по-разному интерпретировать. Тем не менее, некоторые пользователи интернета увидели в этих словах чуть ли не призыв не признавать нынешнюю власть, если не еще хуже.

До этого сторонники бывшего президента со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах громогласно заявляли о намерениях власти произвести силовой захват Атамбаева, вновь начав собираться в Кой-Таше для его защиты.

Венцом же всех этих действий стали слова самого Атамбаева, что его пригласили в Москву. На вопрос же журналистов, не на встречу ли с Путиным, последний только ответил с улыбкой, что в свое время они все узнают. Разумеется, общественность правильно поняла намек бывшего президента, который как бы дал понять, что Кремль по-прежнему благоволит к нему.

Так ли это на самом деле и какую цель имеют все эти акции, организуемые сторонниками Атамбаева и самим экс-президентом? Насколько есть вероятность, что общественность его поддержит, если учесть все нарушения в период президентства самого Атамбаева? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала эксперту в области госуправления, экс-депутату Алишеру Мамасалиеву.

По его словам, главная цель всех этих акций, которые проводятся в доме Атамбаева - всякого рода пресс-конференций, концертов и публичных обращений к политическим силам – это желание Атамбаева постоянно оставаться в поле зрения общественности.

- На сегодняшний день для Атамбаева – это единственная гарантия его личной безопасности, поскольку ни его сторонники, ни баррикады не помогут ему в случае принудительного привода его к следователю. У Атамбаева сегодня нет другого выхода, кроме как перенести начавшийся следственный процесс из уголовного в политическую плоскость, - поделился своим мнением экс-депутат.

А как вы считаете, принудительный привод Атамбаева для дачи показаний к следователю возможен?

- Конечно, возможен. Именно принудительный привод, чтобы люди не путали, это не арест. Для этого по закону следователь должен вынести свое постановление о принудительном приводе, ознакомить с этим постановлением самого Атамбаева, и тогда он будет доставлен в органы дознания, - продолжил собеседник редакции.

Почему тогда власть не идет на такой шаг?

- Мы же все видим, что Атамбаев окружил свой дом большим количеством людей, среди которых есть и женщины, и дети. В таких условиях применять силовые методы воздействия будет не правильным и опасным. Я это только так объясняю, - добавил эксперт.

Атамбаев заявил, что собирается вылететь на время в Россию, возможно ли вмешательство Кремля в урегулирование сложившейся политической ситуации?

Кремль свою официальную позицию по Атамбаеву обозначил через пресс-секретаря Дмитрия Пескова, все остальное это политические спекуляции и попытка Атамбаева выдать желаемое за действительность. Атамбаев хоть и имеет заслуги перед Москвой, но за последние два года для внешних игроков в регионе - он сам себе подпортил репутацию как политик, не умеющий контролировать свои эмоции и язык, - отметил Мамасалиев.